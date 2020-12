Светская хроника за среду

"Арсенал" сражается за Кристиана Эриксена. Фил Джонс может воссоединиться с Уэйном Руни. "Барселона" полностью рассчиталась с "Ливерпулем" за Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоржи Фарре попытается купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, если победит на выборах. (90min)



"Юнайтед" может выручить до 30 миллионов фунтов за счет избавления от балласта в январе. (Daily Mirror)



"Барселона" отчаялась переманить защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию в январе и обратила внимание на Антонио Рюдигера из "Челси" и Фабиана Шера из "Ньюкасла" в качестве альтернатив. (The Athletic)



"Арсенал" — один из клубов, претендующих на полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена. (Gazzetta dello Sport)



"Интер" готов отдать "Арсеналу" Эриксена в обмен на Гранита Джаку и право аренды Дани Себальоса. (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" и "Челси" хотят защитника "Баварии" Давида Алабу. (The Sun)



Центральный защитник "Лилля" Свен Ботман заинтересовал "Ливерпуль". (Foot Mercato)



Боссы "Эвертона" собираются "подарить" полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиру своему главному тренеру Карло Анчелотти в январе. (Corriere dello Sport)



"Ньюкасл" и "Эвертон" хотят арендовать полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. (The Telegraph)



"Вест Хэм" хочет купить нападающего в январе, одной из своих целей избрав Оливье Жиру из "Челси". (Daily Mirror)



Тренер "Дерби" Уэйн Руни заинтересован в приглашении защитника "Юнайтед" Фила Джонса. (Daily Star)



"Вулверхэмптон" обдумывает покупку нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, который также интересен "Лидсу" и "Астон Вилле". (Todofichajes)



"Лидс" и "Ливерпуль" сражаются за 19-летнего плеймейкера "Рединга" Майкла Олизе, оцениваемого в 8 млн. фунтов. (Daily Express)



"Лидс" хочет вингера Адаму Траоре, который перестал проходить в стартовый состав "Вулверхэмптона". (90min)



"Вест Хэм" и "Лестер" находятся среди клубов, заинтересованных в защитнике "Бернли" Джеймсе Тарковски. (Eurosport)



Другое



"Ливерпуль", наконец, получил все 142 млн. фунтов от "Барселоны" за полузащитника Флиппе Коутиньо, проданного три года назад. (Liverpool Echo)



Защитник "Челси" Бен Чилуэлл, вероятно, пропустит матчи около Рождества и Нового года из-за травмы лодыжки, но в лазарете не задержится. (The Telegraph)



Джефферсону Лерма были предъявлены FA обвинения за то, что полузащитник "Борнмута" укусил оппонента из "Шеффилд Уэнсдей" в матче Чемпионшипа 3 ноября. (Daily Mail)



У экс-игрока "Ливерпуля" Чарли Адама умерла мама от рака. (The Sun)



Роман Абрамович — самый богатый владелец футбольного клуба в Британии. Состояние босса "Челси" было оценено в 9.5 млрд. фунтов. (Football.London)