Артета: "Окажемся в большой беде, если не изменим ситуацию"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда "окажется в большой беде", если быстро не исправит свою ситуацию.
Накануне вечером против "Манчестер Сити" подопечные Микеля Артеты потерпели свое шестое поражение в 11 последних матчах с учетом всех соревнований.
Проиграв дома 1:3 и выбыв из Кубка Лиги, Микель вынес предостережение своей команде, заявив, что этот период определит весь сезон для "канониров".
"Бесспорно, мы должны это изменить. Если мы этого не сделаем, то окажемся в большой беде, так что это определяющий момент для нашего сезона".
"У нас есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию, потому что я вижу, как сильно игроки стараются и что они пытаются делать, но в данный момент в каждом матче происходит много странных вещей, которые очень усложняют жизнь", — цитирует Артету Sky Sports.
23.12.2020 06:00
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Последние комментарии:
Для спасения своей шкуры сейчас, гений мог бы и и обвинить старого еблана и заодно тренеришку. С такими игроками как озил, джака, мустафи, греки в обороне, всякие тирни и белерины которые даже не врубаются как обороняться и главный в этой залупе себальос... Чисто команду под борьбу за выживание собрали. И тут даже если бы у гелевого было немного мозгов, он всё равно вряд ли бы что смог сделать.
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Норм гелевый унижает никчемный гейклуб аснл.
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Вы не "в беде", вы "в пизде"...
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