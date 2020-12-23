Артета: "Окажемся в большой беде, если не изменим ситуацию"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда "окажется в большой беде", если быстро не исправит свою ситуацию.

Накануне вечером против "Манчестер Сити" подопечные Микеля Артеты потерпели свое шестое поражение в 11 последних матчах с учетом всех соревнований.

Проиграв дома 1:3 и выбыв из Кубка Лиги, Микель вынес предостережение своей команде, заявив, что этот период определит весь сезон для "канониров".

"Бесспорно, мы должны это изменить. Если мы этого не сделаем, то окажемся в большой беде, так что это определяющий момент для нашего сезона".

"У нас есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию, потому что я вижу, как сильно игроки стараются и что они пытаются делать, но в данный момент в каждом матче происходит много странных вещей, которые очень усложняют жизнь", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 06:00

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  1. flamic 23.12.2020 07:40 # flamic
    Для спасения своей шкуры сейчас, гений мог бы и и обвинить старого еблана и заодно тренеришку. С такими игроками как озил, джака, мустафи, греки в обороне, всякие тирни и белерины которые даже не врубаются как обороняться и главный в этой залупе себальос... Чисто команду под борьбу за выживание собрали. И тут даже если бы у гелевого было немного мозгов, он всё равно вряд ли бы что смог сделать.

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  2. fc-zenit 23.12.2020 06:27 # fc-zenit
    Норм гелевый унижает никчемный гейклуб аснл.

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  3. gunnerfromvlad 23.12.2020 06:02 # gunnerfromvlad
    Вы не "в беде", вы "в пизде"...

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