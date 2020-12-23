Артета: "Окажемся в большой беде, если не изменим ситуацию"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда "окажется в большой беде", если быстро не исправит свою ситуацию.

Накануне вечером против "Манчестер Сити" подопечные Микеля Артеты потерпели свое шестое поражение в 11 последних матчах с учетом всех соревнований.



Проиграв дома 1:3 и выбыв из Кубка Лиги, Микель вынес предостережение своей команде, заявив, что этот период определит весь сезон для "канониров".



"Бесспорно, мы должны это изменить. Если мы этого не сделаем, то окажемся в большой беде, так что это определяющий момент для нашего сезона".



"У нас есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию, потому что я вижу, как сильно игроки стараются и что они пытаются делать, но в данный момент в каждом матче происходит много странных вещей, которые очень усложняют жизнь", — цитирует Артету Sky Sports.