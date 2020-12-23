"Сити" вышвырнул "Арсенал" из Кубка Лиги

"Арсенал" продлил свою черную полосу, крупно проиграв в домашних стенах "Манчестер Сити" в Кубке Лиги со счетом 1:4.

Счет в матче на "Эмирейтс" был открыт уже спустя две минуты после начала. Александр Зинченко выполнил навес с левого фланга, практически от лицевой линии, к ближней штанге, где нападающий "горожан" Габриэль Жезус опередил защитников-статистов и головой отправил мяч в сетку — 0:1.



Открыв счет, "Сити" буквально лишил своего соперника мяча, но в позиционном футболе был не слишком устрашающ. Впрочем, в обороне "Арсенала" все равно ощущалась нервозность.



Гости контролировали игру, но на 31-й минуте внезапно пропустили. Габриэль Мартинелли выполнил подачу от лицевой на линию вратарской, где Александр Лакасетт пробил головой — 1:1.



Тем не менее, на перерыв гости могли уйти, ведя в счете. На 41-й минуте Фил Фоден создал прекрасную возможность для Жезуса, который бил из центра штрафной, но Алекс Рунарссон отразил удар бразильца.



Начало второго тайма стало сущим кошмаром для хозяев. Мартинелли, получивший травму еще перед перерывом, не смог продолжить игру и был заменен на Николя Пепе. В следующем эпизоде Рунарссон совершил грубый ляп при попытке отразить удар Рияда Махреза со штрафного — 1:2.



Прошло еще четыре минуты, и Фернандиньо сделал пас с левого фланга на край вратарской площади, где Фоден подсек мяч перед Рунарссоном, чем завершил контратаку своей команды и похоронил "Арсенал" — 1:3.



На 74-й минуте потерявшие надежду "канониры" пропустили еще один гол. Эмерик Лапорт с близкого расстояния отправил мяч ногой в ворота после заброса от Фодена, зафиксировав окончательный счет — 1:4.



Первый тайм сложился довольно позитивно для "Арсенала", учитывая подавляющее игровое преимущество "Сити" и ничейный счет. Но после перерыва "канониры" просто развалились и выглядели безнадежно.



Добавим, еще в одном мате вторника "Брентфорд" одержал победу 1:0 над "Ньюкаслом", впервые в своей истории достигнув полуфинальной стадии какого-либо большого соревнования.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 1:4 (1:1)



Голы: Лакасетт 31 — Жезус 3, Махрез 54, Фоден 59, Лапорт 73.



"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Габриэль, Мустафи, Колашинац, Себальос, Эльнени (Смит-Роу 66), Мэйтланд-Найлс, Уиллок, Мартинелли (Пепе 49), Лакасетт (Балоган 77).



"Манчестер Сити": Стеффен, Канселу, Диаш, Лапорт, Зинченко, Родри (Уолкер 77), Фернандиньо, Махрез, Силва (Торрес 70), Фоден, Жезус (Агуэро 74).



Предупреждения: Эльнени, Мустафи — Силва.



"Брентфорд" — "Ньюкасл" — 1:0 (0:0)



Гол: Дасилва 66.



"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Хейден, Кларк, Льюис (Кэрролл 80), Шелви, Шон Лонгстафф, Мерфи, Фрэйзер (Жоэлинтон), Альмирон (Гэйл 65), Уилсон.