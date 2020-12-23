"Юнайтед" проявил интерес к Кабаку

"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, обозначивших свой интерес к защитнику "Шальке-04" Озану Кабаку в преддверии зимнего трансферного окна.

Слухи о том, что "Юнайтед" ищет еще одного центрального защитника, ходят уже давно. Расставание с Филом Джонсом и Маркосом Рохо может только ускорить приход новичка.



В первую очередь с переходом к "красным дьяволам" связывают Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", однако Daily Mail утверждает, что это не единственное имя в шорт-листе клуба с "Олд Траффорд".



Кабак, который в свои 19 лет уже вызывается в сборную Турции, видится более молодой и дешевой альтернативой Упамекано. При этом Озан обладает хорошими физическими данными, и Премьер-Лигой его будет не испугать.



В данный момент "Шальке-04" испытывает серьезные финансовые затруднения, поэтому будет готов отпустить Кабака в январе всего за 25 миллионов фунтов.



Однако "Юнайтед" — не единственный клуб, заинтересованный в Озане. Виды на турка также имеет "Ливерпуль".