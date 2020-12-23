"Юнайтед" проявил интерес к Кабаку

Озан Кабак "Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, обозначивших свой интерес к защитнику "Шальке-04" Озану Кабаку в преддверии зимнего трансферного окна.

Слухи о том, что "Юнайтед" ищет еще одного центрального защитника, ходят уже давно. Расставание с Филом Джонсом и Маркосом Рохо может только ускорить приход новичка.

В первую очередь с переходом к "красным дьяволам" связывают Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", однако Daily Mail утверждает, что это не единственное имя в шорт-листе клуба с "Олд Траффорд".

Кабак, который в свои 19 лет уже вызывается в сборную Турции, видится более молодой и дешевой альтернативой Упамекано. При этом Озан обладает хорошими физическими данными, и Премьер-Лигой его будет не испугать.

В данный момент "Шальке-04" испытывает серьезные финансовые затруднения, поэтому будет готов отпустить Кабака в январе всего за 25 миллионов фунтов.

Однако "Юнайтед" — не единственный клуб, заинтересованный в Озане. Виды на турка также имеет "Ливерпуль".


Метки Кабак, Манчестер Юнайтед, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 00:05

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  1. recyjoed 23.12.2020 00:24 # recyjoed
    Не, нах. Пусть забирают. С турками лучше не связываться. Тупые какие-то) Вот Шкриниара бы купить...

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