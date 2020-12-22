"Ливерпуль" предложит улучшенный контракт Салаху

"Ливерпуль" предложит своему нападающему Мохамеду Салаху новый контракт на улучшенных условиях.

Салах не так часто дает интервью, но когда дает, это заставляет людей говорить. Так было и на прошлой неделе, когда Мохамед сообщил AS, что не исключает свой переход в "Реал" или "Барселону".



Также ходят слухи, что Салах не чувствует себя счастливым на "Энфилде" и подумывает об отъезде в Ла Лигу, чтобы повысить свои шансы на "Золотой мяч".



Однако Goal утверждает, что расставание с 28-летним игроком сборной Египта совершенно не входит в планы чемпионов Премьер-Лиги.



Действующий контракт Салаха с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю истекает только в 2023 году, однако "красные" совершенно точно предложат Мохамеду новую роскошную сделку.



Добавим, что после своего перехода из "Ромы" в 2017 году Салах забил 110 голов в 117 матчах, выиграв с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.