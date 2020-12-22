"Ливерпуль" предложит улучшенный контракт Салаху

Мохамед Салах "Ливерпуль" предложит своему нападающему Мохамеду Салаху новый контракт на улучшенных условиях.

Салах не так часто дает интервью, но когда дает, это заставляет людей говорить. Так было и на прошлой неделе, когда Мохамед сообщил AS, что не исключает свой переход в "Реал" или "Барселону".

Также ходят слухи, что Салах не чувствует себя счастливым на "Энфилде" и подумывает об отъезде в Ла Лигу, чтобы повысить свои шансы на "Золотой мяч".

Однако Goal утверждает, что расставание с 28-летним игроком сборной Египта совершенно не входит в планы чемпионов Премьер-Лиги.

Действующий контракт Салаха с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю истекает только в 2023 году, однако "красные" совершенно точно предложат Мохамеду новую роскошную сделку.

Добавим, что после своего перехода из "Ромы" в 2017 году Салах забил 110 голов в 117 матчах, выиграв с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Поиск: