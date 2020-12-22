Артета: "Гвардиола меня невероятно поддерживает, но поддаваться не будет"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о поддержке, которую он получает от своего коллеги Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".

Отработав более трех лет ассистентом Гвардиолы в "Сити", год назад Артета ушел тренировать "Арсенал" и сейчас находится под колоссальным давлением из-за плохих результатов в Премьер-Лиге.



Во вторник "канонирам" играть против "горожан" в четвертьфинале Кубка Лиги, и Микель не ждет снисходительного отношения к себе.



"Нет, этого не будет, потому что я знаю его, и он хочет выиграть соревнование. Но он невероятно поддерживает меня все время".



"Мы постоянно общаемся, мы постоянно контактируем, и он очень важный человек в моей жизни, независимо от футбола".



"Он и другие очень близкие мне люди оказывают мне невероятную поддержку, наделяют силой, а также дают много хороших советов", — цитирует Артету Sky Sports.