Артета: "Гвардиола меня невероятно поддерживает, но поддаваться не будет"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о поддержке, которую он получает от своего коллеги Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".
Отработав более трех лет ассистентом Гвардиолы в "Сити", год назад Артета ушел тренировать "Арсенал" и сейчас находится под колоссальным давлением из-за плохих результатов в Премьер-Лиге.
Во вторник "канонирам" играть против "горожан" в четвертьфинале Кубка Лиги, и Микель не ждет снисходительного отношения к себе.
"Нет, этого не будет, потому что я знаю его, и он хочет выиграть соревнование. Но он невероятно поддерживает меня все время".
"Мы постоянно общаемся, мы постоянно контактируем, и он очень важный человек в моей жизни, независимо от футбола".
"Он и другие очень близкие мне люди оказывают мне невероятную поддержку, наделяют силой, а также дают много хороших советов", — цитирует Артету Sky Sports.
22.12.2020 22:00
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