"Вилла" ждет предложений от клубов Манчестера по Грилишу

"Астон Вилла" ожидает предложений от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" по плеймейкеру Джеку Грилишу в январе.

Грилиш блестяще проводит этот сезон, забив пять голов и отдав шесть результативных передач за "вилланов" в рамках Премьер-Лиги. Также Джек стал, возможно, главным открытием сборной Англии в 2020 году.



И хотя Грилиш лишь в сентябре заключил новый пятилетний контракт с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю, на "Вилла Парк" опасаются, что гранды попытаются переманить Джека, как только откроется трансферное окно.



По информации Daily Mirror, "Астон Вилла" в первую очередь ждет предложений от клубов из Манчестера, но за ситуацией вокруг 25-летнего полузащитника также наблюдает "Ливерпуль".



Бирмингемский клуб собирается попросить за своего капитана свыше 100 млн. фунтов, поэтому продажа Грилиша в январе выглядит маловероятной — скорее всего, и сам Джек повременит с решением насчет своего будущего до конца сезона.