Моуриньо высказался насчет "свинарника" в раздевалке "Стоука"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое недовольство гостевой раздевалкой на стадионе "Стоука".
Уже завтра подопечные Моуриньо выйдут на поле "Британии", чтобы поспорить со "Стоуком" за путевку в полуфинал Кубка Лиги. Прогноз погоды обещает дождь и всего четыре градуса тепла, однако это не худшее, с чем предстоит столкнуться "шпорам".
Дело в том, что "Тоттенхэму" предстоит опробовать на себе гостевую раздевалку на стадионе "гончаров". Раздевалку, о которой в Чемпионшипе ходят легенды.
В соответствии с коронавирусными ограничениями "Стоук" был вынужден перенести гостевую раздевалку в отдельное здание временного характера, где протекают душевые, засорены туалеты, нет подогрева, лужи на полу и пахнет дымом от работающего снаружи генератора.
"Это свинарник — и свиньи сбежали бы, если бы оказались здесь", — ранее в декабре о раздевалке "Стоука" высказался наставник "Мидлсбро" Нил Уорнок.
Моуриньо тоже не прошел мимо этой темы, заявив, что на отвратительные условия на стадионе "Стоука" должны отреагировать власть имущие, а не он.
"У меня есть видео. Я получил видео от коллеги, который работает на другую команду, недавно игравшую против их, и я не собираюсь задавать здесь вопросов, это не мое дело".
"Думаю, это вопрос не для меня. Это вопрос для властей — всех властей: футбольных, по безопасности. Но не для меня".
"Я не собираюсь быть плохим парнем, который будет что-то говорить о гостевой раздевалке "Стоука", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
22.12.2020 20:00
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Последние комментарии:
6ля он же в стоук сити едит, а не в рашку. пи3дит походу
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У Аякса норм раздевалка
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Твои петухи игроки или модели сука? Переодевайся где дают, стонота))))
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Не слишком ли дохуя мочи он выпил за последнее время?
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британский колорит ёптыть, как будто возвращаешься на 50 лет назад...
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вот он промозглый вечер в Стоке, ) британская красота, а маур забивает голову какими то раздевалками
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