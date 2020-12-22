Моуриньо высказался насчет "свинарника" в раздевалке "Стоука"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое недовольство гостевой раздевалкой на стадионе "Стоука".

Уже завтра подопечные Моуриньо выйдут на поле "Британии", чтобы поспорить со "Стоуком" за путевку в полуфинал Кубка Лиги. Прогноз погоды обещает дождь и всего четыре градуса тепла, однако это не худшее, с чем предстоит столкнуться "шпорам".



Дело в том, что "Тоттенхэму" предстоит опробовать на себе гостевую раздевалку на стадионе "гончаров". Раздевалку, о которой в Чемпионшипе ходят легенды.



В соответствии с коронавирусными ограничениями "Стоук" был вынужден перенести гостевую раздевалку в отдельное здание временного характера, где протекают душевые, засорены туалеты, нет подогрева, лужи на полу и пахнет дымом от работающего снаружи генератора.



"Это свинарник — и свиньи сбежали бы, если бы оказались здесь", — ранее в декабре о раздевалке "Стоука" высказался наставник "Мидлсбро" Нил Уорнок.



Моуриньо тоже не прошел мимо этой темы, заявив, что на отвратительные условия на стадионе "Стоука" должны отреагировать власть имущие, а не он.



"У меня есть видео. Я получил видео от коллеги, который работает на другую команду, недавно игравшую против их, и я не собираюсь задавать здесь вопросов, это не мое дело".



"Думаю, это вопрос не для меня. Это вопрос для властей — всех властей: футбольных, по безопасности. Но не для меня".



"Я не собираюсь быть плохим парнем, который будет что-то говорить о гостевой раздевалке "Стоука", — цитирует Моуриньо Sky Sports.