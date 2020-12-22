Моуриньо высказался насчет "свинарника" в раздевалке "Стоука"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое недовольство гостевой раздевалкой на стадионе "Стоука".

Уже завтра подопечные Моуриньо выйдут на поле "Британии", чтобы поспорить со "Стоуком" за путевку в полуфинал Кубка Лиги. Прогноз погоды обещает дождь и всего четыре градуса тепла, однако это не худшее, с чем предстоит столкнуться "шпорам".

Дело в том, что "Тоттенхэму" предстоит опробовать на себе гостевую раздевалку на стадионе "гончаров". Раздевалку, о которой в Чемпионшипе ходят легенды.

В соответствии с коронавирусными ограничениями "Стоук" был вынужден перенести гостевую раздевалку в отдельное здание временного характера, где протекают душевые, засорены туалеты, нет подогрева, лужи на полу и пахнет дымом от работающего снаружи генератора.

"Это свинарник — и свиньи сбежали бы, если бы оказались здесь", — ранее в декабре о раздевалке "Стоука" высказался наставник "Мидлсбро" Нил Уорнок.

Моуриньо тоже не прошел мимо этой темы, заявив, что на отвратительные условия на стадионе "Стоука" должны отреагировать власть имущие, а не он.

"У меня есть видео. Я получил видео от коллеги, который работает на другую команду, недавно игравшую против их, и я не собираюсь задавать здесь вопросов, это не мое дело".

"Думаю, это вопрос не для меня. Это вопрос для властей — всех властей: футбольных, по безопасности. Но не для меня".

"Я не собираюсь быть плохим парнем, который будет что-то говорить о гостевой раздевалке "Стоука", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Моуриньо, Стоук, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. gandalf 22.12.2020 21:07 # gandalf
    6ля он же в стоук сити едит, а не в рашку. пи3дит походу

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  2. mancunia-planet 22.12.2020 21:01 # mancunia-planet
    У Аякса норм раздевалка

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  3. serg110kv 22.12.2020 20:51 # serg110kv
    Твои петухи игроки или модели сука? Переодевайся где дают, стонота))))

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  4. serg110kv 22.12.2020 20:50 # serg110kv
    Не слишком ли дохуя мочи он выпил за последнее время?

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  5. bezviz 22.12.2020 20:26 # bezviz
    британский колорит ёптыть, как будто возвращаешься на 50 лет назад...

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  6. gio 22.12.2020 20:23 # gio
    вот он промозглый вечер в Стоке, ) британская красота, а маур забивает голову какими то раздевалками

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