Сульшер: "Эти игроки отчаянно хотят научиться побеждать"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда жаждет обрести навык выигрывать трофеи.

Последний трофей "Юнайтед" датируется 2017 годом, хотя в прошлом сезоне "красные дьяволы" поучаствовали в полуфиналах трех соревнований.

В преддверии четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Эвертона" Сульшер выразил надежду, что в этом сезоне его команда сделает шаг вперед и выиграет трофей, который может стать первым из многих.

"Конечно, это нечто, к чему мы стремимся. Мы хотим прибавлять с каждым сезоном, и прибавить относительно прошлого сезона — значит достичь финала. Конечно, когда ты достиг финала, имеет значение только одна вещь — завоевать трофей".

"Я помню, как выиграл свой первый трофей. Также я помню, как ближе к концу моей карьеры свой первый трофей выиграли Патрис Эвра и Неманья Видич. То был Кубок Лиги в 2006 году, и та победа придала команде нечто особенное".

"Мы отчаянно хотим приложить свои руки к трофею. Эти игроки отчаянно хотят научиться побеждать", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. noi39 22.12.2020 19:28 # noi39
    А как того же хотят конфетные,вот будет фарш!

    (ответить)

  2. hunter022 22.12.2020 19:08 # hunter022
    Отчаянно отчаяться

    (ответить)

  3. vyrentz 22.12.2020 19:01 # vyrentz
    Будто говорит про команду, которую он из Чемпионшипа поднял, а не сборняк золотых карточек на миллиард, кек

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: