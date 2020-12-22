Сульшер: "Эти игроки отчаянно хотят научиться побеждать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда жаждет обрести навык выигрывать трофеи.

Последний трофей "Юнайтед" датируется 2017 годом, хотя в прошлом сезоне "красные дьяволы" поучаствовали в полуфиналах трех соревнований.



В преддверии четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Эвертона" Сульшер выразил надежду, что в этом сезоне его команда сделает шаг вперед и выиграет трофей, который может стать первым из многих.



"Конечно, это нечто, к чему мы стремимся. Мы хотим прибавлять с каждым сезоном, и прибавить относительно прошлого сезона — значит достичь финала. Конечно, когда ты достиг финала, имеет значение только одна вещь — завоевать трофей".



"Я помню, как выиграл свой первый трофей. Также я помню, как ближе к концу моей карьеры свой первый трофей выиграли Патрис Эвра и Неманья Видич. То был Кубок Лиги в 2006 году, и та победа придала команде нечто особенное".



"Мы отчаянно хотим приложить свои руки к трофею. Эти игроки отчаянно хотят научиться побеждать", — цитирует Сульшера Sky Sports.