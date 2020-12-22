"Байер" обратился насчет Брандона Уильямса

Клуб Бундеслиги "Байер" сделал запрос насчет крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" Брандона Уильямса.

В прошлом сезоне юный Уильямс регулярно выходил на поле, сыграв 36 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях. В этой кампании Брандон принял участие только в пяти поединках, включая единственное появление на замену в Премьер-Лиге.



Игровая практика 20-летнего англичанина оказалась резко ограничена из-за появления на "Олд Траффорд" Алекса Теллеса и того, что Люк Шоу научился избегать травм.



Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы отправить Уильямса в аренду на вторую половину этого сезона, и ранее пресса сообщала об интересе к Брандону со стороны "Саутгемптона".



А сейчас в борьбу за Уильямса вступил "Байер", которому нужна замена получившему тяжелую травму Сантьяго Ариасу.



В идеале клуб из Леверкузена хотел бы купить Брандона, однако "Юнайтед" против постоянного трансфера своего воспитанника.