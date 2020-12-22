Лэмпард: "Я не мог так играть в 36 лет, как играет Силва!"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего защитника Тиаго Силву, сравнив того с собой.

Лэмпард по себе знает, насколько сложно выступать в Премьер-Лиге на закате карьеры, однако Силва практически без адаптации заиграл в Англии, причем не только отлично обороняется, но и помогает команде впереди.



Накануне против "Вест Хэма" (3:0) Тиаго помог "синим" сохранить свои ворота на замке, а также забил свой второй гол в сезоне, заслужив похвалу Фрэнка.



"Я вспоминаю, как сам играл в Премьер-Лиге в 36 лет, и я не мог играть таким образом, как это делает он, каждую неделю".



"Я то попадал в состав, то нет. Я ощущал возраст на той стадии своей карьеры".



"Я знал, что он игрок топ-уровня и был таковым долгое время, но давление Премьер-Лиги может оказаться очень большим, если ты никогда здесь не выступал. Поэтому он превосходит ожидания. Но я не должен удивляться, работая с ним".



"Его подготовка, умение читать игру, желание выигрывать второй этаж и сражаться с каждым, кто встречается на его пути, — все это на высшем уровне", – сообщил Лэмпард Sky Sports.