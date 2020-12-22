Лэмпард: "Я не мог так играть в 36 лет, как играет Силва!"

Тиаго Силва Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего защитника Тиаго Силву, сравнив того с собой.

Лэмпард по себе знает, насколько сложно выступать в Премьер-Лиге на закате карьеры, однако Силва практически без адаптации заиграл в Англии, причем не только отлично обороняется, но и помогает команде впереди.

Накануне против "Вест Хэма" (3:0) Тиаго помог "синим" сохранить свои ворота на замке, а также забил свой второй гол в сезоне, заслужив похвалу Фрэнка.

"Я вспоминаю, как сам играл в Премьер-Лиге в 36 лет, и я не мог играть таким образом, как это делает он, каждую неделю".

"Я то попадал в состав, то нет. Я ощущал возраст на той стадии своей карьеры".

"Я знал, что он игрок топ-уровня и был таковым долгое время, но давление Премьер-Лиги может оказаться очень большим, если ты никогда здесь не выступал. Поэтому он превосходит ожидания. Но я не должен удивляться, работая с ним".

"Его подготовка, умение читать игру, желание выигрывать второй этаж и сражаться с каждым, кто встречается на его пути, — все это на высшем уровне", – сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 17:00

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  1. januzaj00 22.12.2020 17:54 # januzaj00
    Потому что псы долго не живут!

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  2. beatles-red 22.12.2020 17:49 # beatles-red
    Да ты и молодым зауряднее Сильвы играл

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  3. narcot 22.12.2020 17:12 # narcot
    4 Эвертон 14 26
    5 Челси 14 25

    Источник: http://fapl.ru/

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  4. xah 22.12.2020 17:07 # xah
    Потому что был середняком

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  5. vyrentz 22.12.2020 17:06 # vyrentz
    Придумайте шутку про Хаверца и "не мог играть"

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  6. m-ballack 22.12.2020 17:01 # m-ballack
    Потому что у тебя другая позиция была, дурачок

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