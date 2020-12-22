Де Брюйне на пороге нового контракта с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к продлению контракта со своим клубом.

Действующее соглашение Де Брюйне истекает только в 2023 года, однако "Сити" еще в октябре пригласил Кевина к столу переговоров.



Из-за ареста агента Де Брюйне переговоры слегка затянулись, и Кевину пришлось лично участвовать в процессе, однако The Guardian стало известно, что сейчас стороны вплотную приблизились к компромиссу.



Несмотря на невыразительный старт "горожан" в этом сезоне, Де Брюйне счастлив на "Этихад" и верит, что его клуб ждет светлое будущее, частью которого он хочет быть.



В данный момент остается уладить последние детали. 29-летний бельгиец даже получит небольшую прибавку к своей текущей зарплате в 300 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы.