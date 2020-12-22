Де Брюйне на пороге нового контракта с "Сити"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к продлению контракта со своим клубом.

Действующее соглашение Де Брюйне истекает только в 2023 года, однако "Сити" еще в октябре пригласил Кевина к столу переговоров.

Из-за ареста агента Де Брюйне переговоры слегка затянулись, и Кевину пришлось лично участвовать в процессе, однако The Guardian стало известно, что сейчас стороны вплотную приблизились к компромиссу.

Несмотря на невыразительный старт "горожан" в этом сезоне, Де Брюйне счастлив на "Этихад" и верит, что его клуб ждет светлое будущее, частью которого он хочет быть.

В данный момент остается уладить последние детали. 29-летний бельгиец даже получит небольшую прибавку к своей текущей зарплате в 300 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. asnural 22.12.2020 16:08 # asnural
    Правильно...не то что далбич Азар

    (ответить)

  2. jirrort 22.12.2020 16:04 # jirrort
    Топарь нереальный.У зеропуков такого игрока никогда не было и не будет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: