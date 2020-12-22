Де Брюйне на пороге нового контракта с "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к продлению контракта со своим клубом.
Действующее соглашение Де Брюйне истекает только в 2023 года, однако "Сити" еще в октябре пригласил Кевина к столу переговоров.
Из-за ареста агента Де Брюйне переговоры слегка затянулись, и Кевину пришлось лично участвовать в процессе, однако The Guardian стало известно, что сейчас стороны вплотную приблизились к компромиссу.
Несмотря на невыразительный старт "горожан" в этом сезоне, Де Брюйне счастлив на "Этихад" и верит, что его клуб ждет светлое будущее, частью которого он хочет быть.
В данный момент остается уладить последние детали. 29-летний бельгиец даже получит небольшую прибавку к своей текущей зарплате в 300 тысяч фунтов в неделю, включая бонусы.
22.12.2020 16:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Правильно...не то что далбич Азар
(ответить)
Топарь нереальный.У зеропуков такого игрока никогда не было и не будет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий