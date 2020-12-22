Дини: "Если МЮ претендент на титул, то "Вилла" тоже"
Капитан "Уотфорда" Трой Дини заявил, что "Астон Виллу" тоже нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги, если претендентом является "Манчестер Юнайтед".
После воскресной победы "Юнайтед" над "Лидсом" со счетом 6:2 было много разговоров о том, что "красные дьяволы" могут реально вмешаться в чемпионскую гонку этого сезона.
Однако Дини, с детства поддерживающий "Бирмингем", считает, что пока слишком рано делать выводы, и приближение Рождества не должно вводить в заблуждение.
"Я вижу, как многие люди говорят: "Юнайтед" вернулся в чемпионскую гонку". Но раз так, тогда и про "Астон Виллу" мы должны говорить с той же интонацией".
"У них (у "Виллы") два матча в запасе, и если они выиграют оба — в том числе один против "Манчестер Юнайтед", — тогда они будут вторыми".
"Думаю, Сульшер прав: наступает Рождество, и мы попадаемся в ловушку, думая, что сезон уже достиг своей середины. Но позади только 13 матчей".
"Это безумный сезон, но наслаждайтесь им", — сообщил Дини talkSPORT.
22.12.2020 15:00
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Е..ть Дини дикий пиз..бол))) frisby кстати тоже😳
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бгг)) просторжу)) нормально обосцал памойку этот угольный иксперт
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