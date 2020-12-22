Дини: "Если МЮ претендент на титул, то "Вилла" тоже"

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини заявил, что "Астон Виллу" тоже нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги, если претендентом является "Манчестер Юнайтед".

После воскресной победы "Юнайтед" над "Лидсом" со счетом 6:2 было много разговоров о том, что "красные дьяволы" могут реально вмешаться в чемпионскую гонку этого сезона.

Однако Дини, с детства поддерживающий "Бирмингем", считает, что пока слишком рано делать выводы, и приближение Рождества не должно вводить в заблуждение.

"Я вижу, как многие люди говорят: "Юнайтед" вернулся в чемпионскую гонку". Но раз так, тогда и про "Астон Виллу" мы должны говорить с той же интонацией".

"У них (у "Виллы") два матча в запасе, и если они выиграют оба — в том числе один против "Манчестер Юнайтед", — тогда они будут вторыми".

"Думаю, Сульшер прав: наступает Рождество, и мы попадаемся в ловушку, думая, что сезон уже достиг своей середины. Но позади только 13 матчей".

"Это безумный сезон, но наслаждайтесь им", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки Астон Вилла, Дини, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 15:00

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  1. kirliut 22.12.2020 16:15 # kirliut
    Е..ть Дини дикий пиз..бол))) frisby кстати тоже&#128563;

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  2. frisby 22.12.2020 16:09 # frisby
    бгг)) просторжу)) нормально обосцал памойку этот угольный иксперт

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