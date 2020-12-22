Дини: "Если МЮ претендент на титул, то "Вилла" тоже"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини заявил, что "Астон Виллу" тоже нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги, если претендентом является "Манчестер Юнайтед".

После воскресной победы "Юнайтед" над "Лидсом" со счетом 6:2 было много разговоров о том, что "красные дьяволы" могут реально вмешаться в чемпионскую гонку этого сезона.



Однако Дини, с детства поддерживающий "Бирмингем", считает, что пока слишком рано делать выводы, и приближение Рождества не должно вводить в заблуждение.



"Я вижу, как многие люди говорят: "Юнайтед" вернулся в чемпионскую гонку". Но раз так, тогда и про "Астон Виллу" мы должны говорить с той же интонацией".



"У них (у "Виллы") два матча в запасе, и если они выиграют оба — в том числе один против "Манчестер Юнайтед", — тогда они будут вторыми".



"Думаю, Сульшер прав: наступает Рождество, и мы попадаемся в ловушку, думая, что сезон уже достиг своей середины. Но позади только 13 матчей".



"Это безумный сезон, но наслаждайтесь им", — сообщил Дини talkSPORT.