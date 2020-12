Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" контактирует с Давидом Алабой. Фил Джонс и Энди Кэрролл могут перейти в "Вест Бромвич". Брендана Роджерса сватают в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" не планирует продавать нападающего Мохамеда Салаха, вопреки слухам. (The Sun)



"Бавария" отчаялась склонить к новому контракту защитника Давида Алабу, которого хотят "Челси", "Реал" и ПСЖ. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" установил контакт с агентом Алабы. (Daily Express)



19-летний эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо стал трансферной целью "Юнайтед" на январь. (Manchester Evening News)



"Барселона" планирует объявить о приобретении защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии в январе. (Catalunya Radio)



"Эвертон" попытается оградить защитника Люку Диня от интереса "Сити" с помощью нового контракта. (The Times)



"Арсенал" может приобрести нападающего "Валенсии" Макси Гомеса в январе по сниженной цене. (Daily Mirror)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо готов пригласить Марселя Забитцера из "РБ Лейпциг", если "Барселона" купит у "шпор" Танги Ндомбеле. (Mundo Deportivo)



Новый наставник "Вест Бромвича" Сэм Элларадайс хочет подписать нападающего "Ньюкасла" Энди Кэрролла в январе. (Daily Mirror)



Защитник "Юнайтед" Фил Джонс является целью для "Вест Бромвича" и "Дерби". (Daily Star)



"Ньюкасл" и "Шеффилд Юнайтед" хотят защитника МЮ Маркоса Рохо. (The Times)



"Шеффилд Юнайтед" также нужен гамбийский защитник "Сампдории" Омар Колли. (Yorkshire Live)



Другое



Защитник Джон Стоунс подпишет новый контракт с "Сити". (The Telegraph)



Брендан Рождерс из "Лестера" — новый фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете. (Football.London)



Дортмундская "Боруссия" запретила Джейдону Санчо и Джуду Беллингему съездить в Англию на Рождество. (Daily Mirror)



Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил семь положительных результатов. (Sky Sports)



Игроки "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс и Аллан Сен-Максимен все еще страдают от последствий перенесенной коронавирусной болезни. (Sky Sports)



Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела, пропустивший 11 последних матчей из-за травмы икроножной мышцы, возобновил тренировки. (Football.London)



"Марину" из восьмого дивизиона было разрешено допустить 500 зрителей на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Тоттенхэма". (Daily Mail)



На Рождество "Лестер" переезжает на новую тренировочную базу, которая обошлась клубу в 100 млн. фунтов. (The Telegraph)



Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам был дисквалифицирован на пять матчей за плевок в лицо соперника. (Sky Sports)