Бербатов хочет получить тренерскую работу в МЮ

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов публично озвучил свой интерес к работе в структуре клуба с "Од Траффорд".

Бербатов выступал за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год, выиграв два титула и однажды завоевав "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.



Димитар завершил игровую карьеру еще в 2018 году, и сейчас 39-летний болгарин задумывается о следующем шаге на своем жизненном пути.



"Почему я не стану тренером нападающих в "Манчестер Юнайтед"? Ну, во-первых, они должны пригласить меня. Невозможно представить, что я приду туда и скажу: "Теперь я буду тренировать нападающих". Если они пригласят меня, я, наверное, легко на это соглашусь", — сообщил Бербатов во время сессии-вопросов и ответов в инстаграме.