Символическая сборная Премьер-Лиги в 2020 году по версии Каррагера и Невилла

Джейми Каррагер и Гари Невилл Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл определили состав символической сборной Премьер-Лиги в 2020 году.

Оценивая матчи за последние 12 месяцев, Каррагер и Невилл выбрали 11 игроков, которые, как считают звезды голубого экрана, проявили себя лучше других.

Естественно, наибольшее представительство в совместной сборной Джейми и Гари имеет "Ливерпуль", в минувшем сезоне выигравший свой первый в истории титул Премьер-Лиги.

К шести представителям команды Юргена Клоппа эксперты добавили защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди, полузащитников Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", а также дуэт нападающих "Тоттенхэма" в лице Харри Кейна и Сон Хен Мина.

Символическая сборная Премьер-Лиги в 2020 году по версии Каррагера и Невилла


Метки Каррагер, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. windranger 22.12.2020 12:25 # windranger
    Вся защита из Ливерпуля, Коади тоже наш. Что за гегемоны

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  2. kojan 22.12.2020 12:22 # kojan
    ливерный харкач так и норовит притулить свой геморрой к известности, авось и его заметят...

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  3. sssuso 22.12.2020 12:12 # sssuso
    членси и тут обоссали. ну что за топарики!

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  4. gerrard08 22.12.2020 12:11 # gerrard08
    Справедливо.

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  5. srapt 22.12.2020 12:06 # srapt
    Гегемонпуль. Даже старый манк Невилл за нас теперь

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  6. m-ballack 22.12.2020 12:05 # m-ballack
    И ни один не прошёл бы в основу пенсов, не говоря о топ клубах Европы. Норм старички поехали.

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