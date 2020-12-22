Символическая сборная Премьер-Лиги в 2020 году по версии Каррагера и Невилла

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл определили состав символической сборной Премьер-Лиги в 2020 году.

Оценивая матчи за последние 12 месяцев, Каррагер и Невилл выбрали 11 игроков, которые, как считают звезды голубого экрана, проявили себя лучше других.



Естественно, наибольшее представительство в совместной сборной Джейми и Гари имеет "Ливерпуль", в минувшем сезоне выигравший свой первый в истории титул Премьер-Лиги.



К шести представителям команды Юргена Клоппа эксперты добавили защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди, полузащитников Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", а также дуэт нападающих "Тоттенхэма" в лице Харри Кейна и Сон Хен Мина.



