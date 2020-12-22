Символическая сборная Премьер-Лиги в 2020 году по версии Каррагера и Невилла
Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл определили состав символической сборной Премьер-Лиги в 2020 году.
Оценивая матчи за последние 12 месяцев, Каррагер и Невилл выбрали 11 игроков, которые, как считают звезды голубого экрана, проявили себя лучше других.
Естественно, наибольшее представительство в совместной сборной Джейми и Гари имеет "Ливерпуль", в минувшем сезоне выигравший свой первый в истории титул Премьер-Лиги.
К шести представителям команды Юргена Клоппа эксперты добавили защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди, полузащитников Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", а также дуэт нападающих "Тоттенхэма" в лице Харри Кейна и Сон Хен Мина.
22.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
Вся защита из Ливерпуля, Коади тоже наш. Что за гегемоны
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ливерный харкач так и норовит притулить свой геморрой к известности, авось и его заметят...
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членси и тут обоссали. ну что за топарики!
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Справедливо.
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Гегемонпуль. Даже старый манк Невилл за нас теперь
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И ни один не прошёл бы в основу пенсов, не говоря о топ клубах Европы. Норм старички поехали.
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