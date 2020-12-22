Менди догнал Кепу по количеству сухих матчей за "Челси"
Голкипер Эдуар Менди догнал своего одноклубника Кепу Аррисабалагу по количеству сухих матчей за "Челси".
Несмотря на то, что в последнее время к игре Менди появились некоторые вопросы, накануне Эдуар в очередной раз сохранил свои ворота на замке.
Менди помог "Челси" одержать победу 3:0 над "Вест Хэмом", который за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот 28-летнего сенегальца.
Таким образом, Эдуар, купленный в минувшее трансферное окно у "Ренна" за 22 миллиона фунтов, отстоял на ноль 10 из своих 16 матчей за "синих", сообщает Daily Mail.
В то же время Аррисабалаге за свои два с половиной года на "Стэмфорд Бридж" потребовалось 45 матчей — на 29 больше, чем Менди, — чтобы достичь такого же количества "клин-шитов".
22.12.2020 11:00
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85 млн за тухлого лавочника - это лучший трансфер грановской))
из той же оперы:
70 млн - хаверц
50 млн - вернер
сутульси бизнись машина
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играет ровно на свои 22 млн. фунтов, все довольны
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