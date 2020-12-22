Левандовски: "Я был готов к переходу в "Юнайтед"

Роберт Левандовски Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сообщил, что он действительно мог и даже хотел перейти в "Манчестер Юнайтед" несколько лет назад.

Достоверно известно, что купить Левандовски в "Юнайтед" хотел Луи Ван Галь, однако Роберт стал трансферной целью для "красных дьяволов" гораздо раньше.

Левандовски признается, что в 2012 году вел переговоры с сэром Алексом Фергюсоном, однако дортмундская "Боруссия", где тогда выступал Роберт, заблокировала сделку.

В результате "Юнайтед" купил Робина Ван Перси у "Арсенала", а Левандовски провел еще пару сезонов в Дортмунде и в 2014 ушел свободным агентом в "Баварию".

"У меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном после моего второго сезона в Дортмунде. Он хотел пригласить меня в Манчестер".

"Я был очень заинтересован. Я даже могу сказать, что был готов. Но "Боруссия" не захотела меня отпускать. Это не расстроило меня, потому что мои дела в Дортмунде шли хорошо", — сообщил Левандовски France Football.


Метки Бавария, Боруссия, Левандовски, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 10:00

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  1. lfc-in-my-heart 22.12.2020 10:08 # lfc-in-my-heart
    Ну так можешь Клоппу спасибо сказать ,что уберег от этой помойки

    (ответить)

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