Бен Чилуэлл подвернул лодыжку

"Челси" с нетерпением ожидает результатов обследования своего левого защитника Бена Чилуэлла, который получил травму лодыжки в матче против "Вест Хэма".

Уже в самом начале вынесенного на вечер понедельника матча Премьер-Лиги Чилуэлл неудачно подвернул свою правую лодыжку после контакта с Джарродом Боуэном.



Бен, в этот день отмечавший свой 24-й День рождения, попытался продолжить игру после оказания первой медицинской помощи, но не смог и уже на 10-й минуте был заменен.



В ближайшую субботу, на Boxing Day, "синим" играть против "Арсенала", и теперь Чилуэлл рискует пропустить дерби, как минимум.



"Я ожидаю, что его участие в матче против "Арсенала" будет под вопросом. Он подвернул свою лодыжку и пытался продолжить игру, но было слишком больно. Мы проведем обследование, чтобы понять, насколько серьезна травма. Подробности сообщим позже", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Reuters.



Рис Джеймс, другой крайний защитник "Челси", победу 3:0 над "Вест Хэмом" и вовсе пропустил, однако травма колена пока не требует операции, вопреки слухам.



"Рис и Чилли выступали очень хорошо, и мы надеемся их травмы не настолько плохи, и они будут в строю на матчи около Рождества", — добавил Лэмпард.