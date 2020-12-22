У "Арсенала" есть план на случай вылета из Премьер-Лиги

"Арсенал" заранее составил план на случай вылета клуба из Премьер-Лиги.

После 14 сыгранных матчей "Арсенал" занимает только 15-ю позицию в Премьер-Лиге, набрав два очка из 21 последнего.



Если говорить о командах, которые находятся ниже "канониров" в таблице, то "Бернли" и "Фулхэм" на подъеме — как по игре, так и по результатам; "Брайтон" весь сезон показывает очень симпатичный сезон; "Вест Бромвич" с недавних пор обладает Сэмом Эллардайсом, который еще никогда не вылетал.



И лишь "Шеффилд Юнайтед" выглядит безнадежно, поэтому понижение "Арсенала" в классе, чего не случалось с сезона 1912/13, не выглядит таким уж невероятным.



Как сообщает The Telegraph, на "Эмирейтс" никогда не считали себя уязвимыми, а потому контракт каждого Че содержит пункт, согласно которому зарплата автоматически снизится на 25 процентов в случае выбывания в Чемпионшип.



Тем самым, "канониры" заранее подстраховали себя. В данный момент лондонцы тратят на зарплаты свыше 150 миллионов фунтов в год, и соответствующий пункт позволит клубу смягчить финансовый шок, если случится немыслимое.



В декабре 2015 в похожей ситуации находился "Челси", занимая на тот момент 16-ю позицию в Премьер-Лиге, и у "синих" не было предусмотрено плана на случай возможного вылета.