Лэмпард не переживает от того, что Вернер перестал забивать

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его нападающему Тимо Вернеру будет достаточно отличиться один раз, чтобы вновь забивать регулярно.

В понедельник вечером против "Вест Хэма" Вернер вновь не запомнился ничем, кроме нескольких загубленных моментов.



Таким образом, Тимо не забивает уж девять матчей кряду за свой клуб с учетом всех соревнований — с победы 4:1 над "Шеффилд Юнайтед" 7 ноября.



При этом в прошлом сезоне Вернер стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 28 забитыми мячам, однако голевая засуха подопечного не тревожит Лэмпарда.



"Я не переживаю. Каждый нападающий хочет забивать голы — в конце концов именно по этому их судят, и именно по этой причине Тимо стал отличным приобретением для нас, ведь он много забивал в предыдущие годы".



"Повторюсь, это новая лига для него, и мы должны дать ему время освоиться. Однако, думаю, мы немного не договариваем — Тимо регулярно выходит на опасные позиции, вызывает у команд страх и создает им проблемы. Просто в данный момент у него не совсем получается отправить мяч в сетку".



"В какой-то момент это изменится, и мы будем наблюдать голы в исполнении Тимо Вернера, потому что он продолжает упорно работать. Один гол послужит началом серии для него", — цитирует Лэмпарда The Independent.