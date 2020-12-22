Лэмпард не переживает от того, что Вернер перестал забивать

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его нападающему Тимо Вернеру будет достаточно отличиться один раз, чтобы вновь забивать регулярно.

В понедельник вечером против "Вест Хэма" Вернер вновь не запомнился ничем, кроме нескольких загубленных моментов.

Таким образом, Тимо не забивает уж девять матчей кряду за свой клуб с учетом всех соревнований — с победы 4:1 над "Шеффилд Юнайтед" 7 ноября.

При этом в прошлом сезоне Вернер стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 28 забитыми мячам, однако голевая засуха подопечного не тревожит Лэмпарда.

"Я не переживаю. Каждый нападающий хочет забивать голы — в конце концов именно по этому их судят, и именно по этой причине Тимо стал отличным приобретением для нас, ведь он много забивал в предыдущие годы".

"Повторюсь, это новая лига для него, и мы должны дать ему время освоиться. Однако, думаю, мы немного не договариваем — Тимо регулярно выходит на опасные позиции, вызывает у команд страх и создает им проблемы. Просто в данный момент у него не совсем получается отправить мяч в сетку".

"В какой-то момент это изменится, и мы будем наблюдать голы в исполнении Тимо Вернера, потому что он продолжает упорно работать. Один гол послужит началом серии для него", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Вернер, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 07:00

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