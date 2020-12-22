Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре

"Ливерпуль" забивает семь безответных мячей "Кристал Пэлас" и укрепляет свое лидерство, "Тоттенхэм" третий раз подряд не может победить и опускается на шестое место, Сэм Эллардайс дебютирует в "Вест Бромвиче" с поражения. Эти и другие наблюдения в обзорном материале по 14-му туру Премьер-Лиги.





"Ливерпуль" уходит в отрыв



Результаты конкурентов способствовали, но свое заявление команда Юргена Клоппа сделала первой. Так громко "Ливерпуль" в нынешнем сезоне еще не выступал: 0:7 на "Селхерст Парк" стали рекордным поражением для одних и рекордной победой для других. Рой Ходжсон точно пережил худший день во главе "Кристал Пэлас", но вот болельщиков "орлов" убрали очень вовремя, оставив в их памяти только ничью с "Тоттенхэмом".



"Пэлас" умеет обороняться лучше многих, но в субботу все было против них. Быстрый пропущенный мяч открывал чемпионам возможность контратаковать, и подопечные Клоппа показали эффективность, которую будет сложно повторить еще раз. Самое странное то, что еще при счете 0:1 этот матч недолго обещал интригу. "Кристал Пэлас" проводил хорошие атаки, которым не хватало правильного решения на финише.



Для лондонцев это удар по самолюбию, но не критичное поражение с турнирной точки зрения. "Ливерпуль" же провел свою лучшую неделю в сезоне. Сперва победив одного из конкурентов ("Тоттенхэм"), затем таким выступление в Южном Лондоне мерсисайдцы испугали всех остальных. После матча на "Вилла Парк" "Ливерпуль" стали бояться меньше, но эти 0:7 могут быть хорошим психологическим ходом. Не исключено, что впереди "Ливерпуль" ждет солидная победная серия и растущий отрыв от преследователей.



"Манчестер Сити" серьезно изменился



Осторожность "Сити" мы отмечаем почти каждую неделю, но на этот раз "горожане" превзошли самих себя. "Арсенал" ничейному результату с нынешним "Саутгемптоном" откровенно радовался, а команда Гвардиолы не стыдилась во втором тайме сидеть на своей половине, сохраняя минимальное преимущество. Забили манкунианцы после длинной передачи — что тоже не соответствует их идеалам.



"Сити" серьезно изменился, и даже пару хороших результатов не вернули команде прежнюю уверенность. Возможно, в этом сезоне Гвардиола действительно пойдет другим путем, сомневаясь в способности его команды развивать преимущество по ходу матчей. Победа над "Саутгемптоном" сейчас стоит многого, но выступление "горожан", скорее, оставило вопросы на будущее.



Победная серия "Эвертона" увеличивается



В этот матч можно было зайти со стороны "Арсенала", но что нового мы узнали о "канонирах"? Микель Артета вернулся на "Гудисон Парк", где ему аплодировали болельщики "Эвертона" — их одобрение ему сейчас получить проще. Проблемы "Арсенала" глубже тренерских, но команда испанца идет непозволительно низко, даже с поправкой на кадровые ограничения. И, что бы ни говорил Артета, история вообще не о везении: "Арсенал" весь сезон показывает уровень 15-й команды чемпионата.



Зато "Эвертон", притормозив после отличного старта, снова вернулся в группу лидеров. В течение недели команда Анчелотти победила трех статусных соперников, выбрав себе новый рецепт успеха: игру вторым номером. Вынужденная ставка на четырех центральных защитников в обороне выглядит почти благословением, хотя вряд ли возвращение Шеймуса Коулмена испортит эту картину — ирландец легко адаптируется под требования тренера. Задержаться на этих позициях "Эвертону" удастся, тем не менее, только научившись стабильно разбираться с уступающими ему в классе соперниками.



"Тоттенхэм" выпадает даже из четверки



Всего неделю назад "шпоры" шли в турнирной таблице первыми, а сейчас упали на шестое место. Обнадеживает то, что в нынешнем сезоне пара побед могут легко вернуть команду Моуриньо хотя бы на вторую позицию, но вот о борьбе за титул после этих матчей вспоминать наверняка не будут. Причем, после "Ливерпуля" все выглядело еще неплохо: это было солидное выступление, а ничью с "Пэлас" воспринимали позволительной осечкой.



Все изменил "Лестер". В игре двух команд, убийственно играющих на контратаках, определяющее значение имел первый гол. "Тоттенхэм" пропустил его максимально обидным образом, после чего игра была в кармане у гостей. "Шпоры" не нашли в себе сил, чтобы поставить под серьезное давление соперника, сумевшего агрессивно сыграть без мяча и удвоить преимущество — снова обидным для хозяев образом. Брендан Роджерс одержал свою первую победу над командой Моуриньо, и результаты его "Лестера" — как лучшая иллюстрация непредсказуемости нынешнего сезона.



Эту игру, как говорит Моуриньо, действительно определили обстоятельства и неоправданный фол Орье. Другое дело, что так же можно сказать и о некоторых победах "Тоттенхэма" в больших матчах — без первого гола они могли не состояться.



"Юнайтед" разбивает "Лидс"



Принципиальность противостояний "Манчестер Юнайтед" и "Лидса" высока для тех, кто приходит на стадион, но без зрителей добавить остроты со стороны не получалось. По крайней мере, у МЮ был Оле Гуннар Сульшер, помнящий об адских визитах на "Элланд Роуд" в девяностые годы. Норвежец позаботился о том, что его команда очень агрессивно начала этот поединок — и результат превзошел все ожидания.



"Лидс" Марсело Бьелсы этот старт прозевал, борьбу в центре поля проиграл, и очнулся, когда у соперника уже было преимущество в четыре мяча. Если брать отсчет от сороковой минуты, то "Лидс" действительно на равных сыграл с "Юнайтед" и даже заработал ничейный результат на этом отдельно взятом отрезке. Более того, найдутся те, кого такое выступление "Лидса" вдохновит. Среди них не будет Патрика Бэмфорда. После игры нападающий гостей признался, что предпочел бы "скучно победить 1:0", чем устраивать такое зрелище для нейтральных зрителей. У "Лидса" уже 30 пропущенных мячей, а почти половину игр команда Бьелсы проиграла с разгромным счетом.



Дебют Эллардайса не сложился



Большой Сэм только раз уступал в стартовой для себя игре в новом клубе Премьер-Лиги, и точно у него не было настолько безнадежных поражений. Эллардайс настроен изучать своих игроков, но кое-что он уже понял. На дерби с "Астон Виллой" он выставил тот же состав "Вест Бромвича", что играл при Славене Биличе в игре с "Манчестер Сити". Почему-то кажется, что в ближайшем туре он не ограничится парой изменений.



"Вест Бромвич" наверняка настраивали на "клин-шит", как основную задачу, но эти надежды ушли в первые минуты после непозволительного гола соперника. Теперь "дрозды" стояли перед задачей сохранить до концовки матча 0:1, а удаление Джейка Ливермора сделало эту задачу безальтернативной. И команда Эллардайса действительно стояла. Стоило новому менеджеру под конец пойти на тактические ходы и "раскрыть" хозяев, как они тут же пропустили два гола от соперника, выигравшего второе подряд вест-мидлендское дерби в сезоне.



Эллардайс начнет заново, объяснит важность "клин-шитов" и укажет на их положительный эффект на примере "Виллы". С тех пор, как команда Дина Смита научилась обороняться, она зажила новой жизнью. Семь "клин-шитов" в 12 матчах, и по потерянным очкам "Вилла" идет на третьем месте.



"Бернли" вернулся



В матче с "Брайтоном" в начале ноября "Бернли" наконец сыграл с парой Ми-Тарковски в защите, начав свое преображение. На поле "чаек" команда Шона Дайча сохранила "клин-шит" и ничью, после чего постепенно стала отталкиваться от этого минимума. Теперь у "бордовых" всего одно поражение в шести матчах, три победы и четере "клин-шита" на том же отрезке. "Бернли" не просто покинул зону вылета, но даже вышел на 16-е место, имея игру в запасе.



Это стало возможным благодаря убедительной победе над "Вулверхэмптоном". Дайч убеждал, что его команда, наладив оборону, станет забивать больше, и форварды ответили на требования менеджера. "Бернли" полностью переиграл своего соперника, Эшли Барнс забил свой первый гол с ноября прошлого года, а Крис Вуд — третий в сезоне. Единственный гол "Вулверхэмптона" в ответ , состоялся только благодаря неосторожным действиям вышедшего на замену Джоша Бенсона.



"Бернли" в последние недели делал небольшие шаги в нужном направлении, а в понедельник возникло ощущение, что команда Дайча таки вернулась.



Иван Громиков специально для FAPL.ru