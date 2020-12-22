"Челси" ответил на два поражения подряд разгромом "Вест Хэма"

"Челси" реабилитировался за два поражения подряд в Премьер-Лиге, разгромив дома "Вест Хэм" со счетом 3:0.

В стартовый состав "синих" на этот матч вернулись Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Тэмми Абрахэм, заменив Риса Джеймса, Кая Хаверца и Оливье Жиру.



Впервые с 12 сентября в старте "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги вышел Марк Нобл. Также вернулся в команду Фабиан Бальбуэна.



Начало матча было омрачено тем, что Джаррод Боуэн случайно зацепил Бена Чилуэлла за лодыжку. Защитник "Челси" попытался продолжить игру, но не смог и был заменен на Эмерсона Палмери.



На седьмой минуте "Вест Хэм" хитро разыграл штрафной, и Деклан Райс, обойдя Эдуара Менди, закатил мяч в ворота с острейшего угла, однако гол не был засчитан — офсайд.



Ответ хозяев последовал спустя три минуты. Мейсон Маунт подал угловой, а брошенный защитниками Тиаго Силва свободно пробил головой в прыжке — 1:0.



"Синие" воодушевились после забитого гола, но этот порыв вскоре угас. Дальше подопечные Лэмпарда предпочли остепениться.



"Вест Хэму" удалось наладить контроль над мячом и играть почти на равных, но вот моментов от этого не возникало, не считая неудавшийся прорыв Себастьяна Алле и неточный удар Аарона Крессуэлла. "Челси" в свою очередь смог убежать в контратаку на 43-й минуте, но Тимо Вернер из убойной позиции пробил неудачно, и Лукаш Фабиански ногами отразил мяч.



После перерыва игра была совершенно равной. Вернер как наконечник атак был ужасен, и "синие" никак не могли наиграть на второй гол. "Молотобойцы" много старались, но мяч просто не шел в створ ворот Менди.



Все стало ясно на 78-й минуте, когда Вернер кое-как пробил низом с дальнего края штрафной, а Абрахэм слегка подправил мяч в ворота — 2:0.



Спустя пару минут гости пропустили в третий раз. Фабиански не позволил Пулишичу замкнуть в упор навес Маунта, но мяч отскочил прямо к Абрахэму, который без промедления пробил с острого угла — 3:0.



Заключительные 10 минут запомнились лишь попаданием Вернера с угла вратарской в крестовину.



"Челси" отреагировал на два поражения и одержал вполне заслуженную победу. Игра могла бы быть напряженнее для "синих", но атака "Вест Хэма" решила взять выходной — ни одного удара в створ ворот Менди за весь матч.



"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче