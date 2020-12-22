"Челси" ответил на два поражения подряд разгромом "Вест Хэма"

Тэмми Абрахэм "Челси" реабилитировался за два поражения подряд в Премьер-Лиге, разгромив дома "Вест Хэм" со счетом 3:0.

В стартовый состав "синих" на этот матч вернулись Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Тэмми Абрахэм, заменив Риса Джеймса, Кая Хаверца и Оливье Жиру.

Впервые с 12 сентября в старте "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги вышел Марк Нобл. Также вернулся в команду Фабиан Бальбуэна.

Начало матча было омрачено тем, что Джаррод Боуэн случайно зацепил Бена Чилуэлла за лодыжку. Защитник "Челси" попытался продолжить игру, но не смог и был заменен на Эмерсона Палмери.

На седьмой минуте "Вест Хэм" хитро разыграл штрафной, и Деклан Райс, обойдя Эдуара Менди, закатил мяч в ворота с острейшего угла, однако гол не был засчитан — офсайд.

Ответ хозяев последовал спустя три минуты. Мейсон Маунт подал угловой, а брошенный защитниками Тиаго Силва свободно пробил головой в прыжке — 1:0.

"Синие" воодушевились после забитого гола, но этот порыв вскоре угас. Дальше подопечные Лэмпарда предпочли остепениться.

"Вест Хэму" удалось наладить контроль над мячом и играть почти на равных, но вот моментов от этого не возникало, не считая неудавшийся прорыв Себастьяна Алле и неточный удар Аарона Крессуэлла. "Челси" в свою очередь смог убежать в контратаку на 43-й минуте, но Тимо Вернер из убойной позиции пробил неудачно, и Лукаш Фабиански ногами отразил мяч.

После перерыва игра была совершенно равной. Вернер как наконечник атак был ужасен, и "синие" никак не могли наиграть на второй гол. "Молотобойцы" много старались, но мяч просто не шел в створ ворот Менди.

Все стало ясно на 78-й минуте, когда Вернер кое-как пробил низом с дальнего края штрафной, а Абрахэм слегка подправил мяч в ворота — 2:0.

Спустя пару минут гости пропустили в третий раз. Фабиански не позволил Пулишичу замкнуть в упор навес Маунта, но мяч отскочил прямо к Абрахэму, который без промедления пробил с острого угла — 3:0.

Заключительные 10 минут запомнились лишь попаданием Вернера с угла вратарской в крестовину.

"Челси" отреагировал на два поражения и одержал вполне заслуженную победу. Игра могла бы быть напряженнее для "синих", но атака "Вест Хэма" решила взять выходной — ни одного удара в створ ворот Менди за весь матч.

"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 22.12.2020 01:24 # beatles-red
    Из плюсов: много минусов

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  2. electric 22.12.2020 01:23 # electric
    С победой!!

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  3. berloga777 22.12.2020 01:21 # berloga777
    Из плюсов - скорее залетело то, что не залетело с ирисками
    Матч г0вно, даже хуже игры с Вулвз

    Пока по сезону кроме Ливерпуля явным фаворитом не видно никого, тут Клоппу респект что его система справилась даже с кучей травм, хоть и потеряла немного очков

    Надеюсь на итоговую четверку:
    Ливерпуль (пока объективно это так)
    Сити
    Скам (рыбак фартовый жесть, вот такие матчи - классика МЮ)
    Челсей

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  4. windranger 22.12.2020 01:12 # windranger
    Вот и обыграл Челси впервые за сезон команду из первой десятки. Где там хейтеры курекающие? Да, в декабре, но посмотрите на Календарь, у челси самый напряжённый Календарь из биг-4. Очень понравилось движение Челси во втором тайме, Этот Вест Хэм просто не заметили. Тимо чуть-чуть не везёт, полети мяч на пару сантиметров ниже он бы оформил дубль и счёт был 5-0. Впереди Арсенал, Вилла и Сити. 7 очков должны уверенно брать и продолжать преследовать Ливерпуль.

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  5. knvlay 22.12.2020 01:09 # knvlay
    Не без помощи Лэмп Рта, конечно же. Судья сломал игру

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  6. ry-l 22.12.2020 01:08 # ry-l
    Не ну вообще это на самом деле печально все достаточно.

    Во-первых, счет финальный не отображает то, что было на поле 90+ минут. На один-два мяча молотки наиграли так точно.
    Во-вторых, адептам "при Лемпарде появился рисунок игры" советую завязывать с галюциногенами и прочими средними наркотиками. Если абстрагироваться от счета, то это просто позорище в очередной раз. Челси пытался играть в футбол с 10й по 25ю минуты после чего резко бросил и весь матч вплоть до 75й минуты сидел глубоко в защите против ВЕСТ ХЕМА, ВЕСТ ХЕМА, КАРЛ! Затем фартовая пятиминутка, когда после корявого удара Вернера, превратившегося в необходимый в том моменте пас на Абрахама, случился первый гол и через пару минут залетел третий из-за того, что защита тупо опустила руки.
    Вот и весь успех этого Челси в этом матче - чистый случай. Против деревянного Вест Хема с физруком на Мойесе проканало, да. Против Роджерса и Гвардиолы такого ждать бессмысленно. Без игры вменяемой чудес, как сегодня, там не случится.
    В-третьих, про вменяемую игру. Все, кто видел этот матч в описании игры Вернера не нуждаются. Второй мертвый немец в составе. Выход Жоржиньо со старта внушил опасения и не зря, команда смогла снова показаться в центре только когда его заменили на Ковачича. Лемпард до сих пор не чувствует свой состав.

    Сегодняшнее безобразие было авансом вознаграждено 3 очками. Посмотрим, вынесет ли пользу Френк из этого реверанса судьбы.

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  7. master-fakaster 22.12.2020 01:08 # master-fakaster
    Гегемоны вернулись! Френки гениален

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  8. bezviz 22.12.2020 01:06 # bezviz
    в след. туре будем арсиноль опускать на позицию ниже, кек)))

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  9. sausage 22.12.2020 01:06 # sausage
    По иронии судьбы бесплатный Сильва приносит команде больше пользы, чем вся эта 200-миллионная пиздабратия вместе взятые. По Вернеру хз, не думаю, что с ним всё. Не забивает раз за разом, но не сдаётся и рвётся вперёд. В гонке бомбардиров ему конечно не лидировать, но забивать будет.

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  10. m-ballack 22.12.2020 01:05 # m-ballack
    Жиру, канешн, бистяра, но с ним в старте играют в тупые забросы. Абрахама в старт, Жиру во втором тайме пускать. Вернер сломался, дайте бедолаге отдохнуть.

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  11. superperez101 22.12.2020 01:04 # superperez101
    Челси выше Маура))
    Вот он бедолага, столько портов про владение и забирание трёх очков домой, а в концовке 6 место))
    Недавно был на первом и выебывалсч на всех. Нормально ему насовали

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  12. skydreams 22.12.2020 01:04 # skydreams
    Матч ужасный. Не понравилась почти вся игра. АспилиХУЭТА скатился до уровня чемпионшипа. У меня иногда чувство, как будто он под чем-то играет, руками кому-то машет, пасы назад даёт и проябывает всё что можно. После перерыва хоть как-то заиграл. Но это позорище просто.

    Дальше Эмерсон, ещё одно максимальное днище. В атаке что-то может, но в защите тоже как будто чем-то накачан, проябывает зоны постоянно. Маунт носится без толку, пас ровный отдать не может. Жоржиньо забыл, но тут тоже ничего объснять не надо, говно, хотя что-то пытался, но не вывозит совсем. Чувствую на Вернера будут пиздеть, но он хотя б что-то может, открывается постоянно, просит мяч, пробует обострить. Да, не везет, где-то с техникой проблемы, но к нему вопросов нет. Пальма хорош. Ну а лучший игрок команды - 36-летний Сильва. Без него бы точно проиграли.
    Лэмпсу надо что-то думать, чуть не весь матч терпеть от вонючего Вест Хэма это конечно такое дело... Игры нет. В ближайших матчах без Джеймса и Чилуэлла чувствую надо валидолом запасаться. Говно короче полное а не игра.

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  13. ataman 22.12.2020 01:03 # ataman
    Согласен немцам нужен отдых

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  14. cristean2 22.12.2020 00:59 # cristean2
    Ну разгром это сильно сказано)))

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  15. zheka000000 22.12.2020 00:59 # zheka000000
    изичайше

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  16. bezviz 22.12.2020 00:58 # bezviz
    усадить Вернера на лавку, пускай отдохнет, а то уже жалко его, против арсика можно и Канте дать отдых, пускай Гилмор поиграет, а Анжорина\Одои в основу, немцы пускай посидят пока посмотрят как мужики играют в футбол су.ка зае6али 6лять нах.уй пид0ры

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  17. lovrentiy 22.12.2020 00:58 # lovrentiy
    С победой пенсы!
    Заслужили.

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  18. brown-ale 22.12.2020 00:58 # brown-ale
    Вернер похлеще Мораты мажет.

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  19. chebrec 22.12.2020 00:58 # chebrec
    Нормально.

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  20. jirrort 22.12.2020 00:57 # jirrort
    У зеропуков очко жимжим

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