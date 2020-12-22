"Челси" ответил на два поражения подряд разгромом "Вест Хэма"
"Челси" реабилитировался за два поражения подряд в Премьер-Лиге, разгромив дома "Вест Хэм" со счетом 3:0.
В стартовый состав "синих" на этот матч вернулись Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо и Тэмми Абрахэм, заменив Риса Джеймса, Кая Хаверца и Оливье Жиру.
Впервые с 12 сентября в старте "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги вышел Марк Нобл. Также вернулся в команду Фабиан Бальбуэна.
Начало матча было омрачено тем, что Джаррод Боуэн случайно зацепил Бена Чилуэлла за лодыжку. Защитник "Челси" попытался продолжить игру, но не смог и был заменен на Эмерсона Палмери.
На седьмой минуте "Вест Хэм" хитро разыграл штрафной, и Деклан Райс, обойдя Эдуара Менди, закатил мяч в ворота с острейшего угла, однако гол не был засчитан — офсайд.
Ответ хозяев последовал спустя три минуты. Мейсон Маунт подал угловой, а брошенный защитниками Тиаго Силва свободно пробил головой в прыжке — 1:0.
"Синие" воодушевились после забитого гола, но этот порыв вскоре угас. Дальше подопечные Лэмпарда предпочли остепениться.
"Вест Хэму" удалось наладить контроль над мячом и играть почти на равных, но вот моментов от этого не возникало, не считая неудавшийся прорыв Себастьяна Алле и неточный удар Аарона Крессуэлла. "Челси" в свою очередь смог убежать в контратаку на 43-й минуте, но Тимо Вернер из убойной позиции пробил неудачно, и Лукаш Фабиански ногами отразил мяч.
После перерыва игра была совершенно равной. Вернер как наконечник атак был ужасен, и "синие" никак не могли наиграть на второй гол. "Молотобойцы" много старались, но мяч просто не шел в створ ворот Менди.
Все стало ясно на 78-й минуте, когда Вернер кое-как пробил низом с дальнего края штрафной, а Абрахэм слегка подправил мяч в ворота — 2:0.
Спустя пару минут гости пропустили в третий раз. Фабиански не позволил Пулишичу замкнуть в упор навес Маунта, но мяч отскочил прямо к Абрахэму, который без промедления пробил с острого угла — 3:0.
Заключительные 10 минут запомнились лишь попаданием Вернера с угла вратарской в крестовину.
"Челси" отреагировал на два поражения и одержал вполне заслуженную победу. Игра могла бы быть напряженнее для "синих", но атака "Вест Хэма" решила взять выходной — ни одного удара в створ ворот Менди за весь матч.
"Челси" — "Вест Хэм". Отчет о матче
22.12.2020 00:55
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Из плюсов: много минусов
(ответить)
С победой!!
(ответить)
Из плюсов - скорее залетело то, что не залетело с ирисками
Матч г0вно, даже хуже игры с Вулвз
Пока по сезону кроме Ливерпуля явным фаворитом не видно никого, тут Клоппу респект что его система справилась даже с кучей травм, хоть и потеряла немного очков
Надеюсь на итоговую четверку:
Ливерпуль (пока объективно это так)
Сити
Скам (рыбак фартовый жесть, вот такие матчи - классика МЮ)
Челсей
(ответить)
Вот и обыграл Челси впервые за сезон команду из первой десятки. Где там хейтеры курекающие? Да, в декабре, но посмотрите на Календарь, у челси самый напряжённый Календарь из биг-4. Очень понравилось движение Челси во втором тайме, Этот Вест Хэм просто не заметили. Тимо чуть-чуть не везёт, полети мяч на пару сантиметров ниже он бы оформил дубль и счёт был 5-0. Впереди Арсенал, Вилла и Сити. 7 очков должны уверенно брать и продолжать преследовать Ливерпуль.
(ответить)
Не без помощи Лэмп Рта, конечно же. Судья сломал игру
(ответить)
Не ну вообще это на самом деле печально все достаточно.
Во-первых, счет финальный не отображает то, что было на поле 90+ минут. На один-два мяча молотки наиграли так точно.
Во-вторых, адептам "при Лемпарде появился рисунок игры" советую завязывать с галюциногенами и прочими средними наркотиками. Если абстрагироваться от счета, то это просто позорище в очередной раз. Челси пытался играть в футбол с 10й по 25ю минуты после чего резко бросил и весь матч вплоть до 75й минуты сидел глубоко в защите против ВЕСТ ХЕМА, ВЕСТ ХЕМА, КАРЛ! Затем фартовая пятиминутка, когда после корявого удара Вернера, превратившегося в необходимый в том моменте пас на Абрахама, случился первый гол и через пару минут залетел третий из-за того, что защита тупо опустила руки.
Вот и весь успех этого Челси в этом матче - чистый случай. Против деревянного Вест Хема с физруком на Мойесе проканало, да. Против Роджерса и Гвардиолы такого ждать бессмысленно. Без игры вменяемой чудес, как сегодня, там не случится.
В-третьих, про вменяемую игру. Все, кто видел этот матч в описании игры Вернера не нуждаются. Второй мертвый немец в составе. Выход Жоржиньо со старта внушил опасения и не зря, команда смогла снова показаться в центре только когда его заменили на Ковачича. Лемпард до сих пор не чувствует свой состав.
Сегодняшнее безобразие было авансом вознаграждено 3 очками. Посмотрим, вынесет ли пользу Френк из этого реверанса судьбы.
(ответить)
Гегемоны вернулись! Френки гениален
(ответить)
в след. туре будем арсиноль опускать на позицию ниже, кек)))
(ответить)
По иронии судьбы бесплатный Сильва приносит команде больше пользы, чем вся эта 200-миллионная пиздабратия вместе взятые. По Вернеру хз, не думаю, что с ним всё. Не забивает раз за разом, но не сдаётся и рвётся вперёд. В гонке бомбардиров ему конечно не лидировать, но забивать будет.
(ответить)
Жиру, канешн, бистяра, но с ним в старте играют в тупые забросы. Абрахама в старт, Жиру во втором тайме пускать. Вернер сломался, дайте бедолаге отдохнуть.
(ответить)
Челси выше Маура))
Вот он бедолага, столько портов про владение и забирание трёх очков домой, а в концовке 6 место))
Недавно был на первом и выебывалсч на всех. Нормально ему насовали
(ответить)
Матч ужасный. Не понравилась почти вся игра. АспилиХУЭТА скатился до уровня чемпионшипа. У меня иногда чувство, как будто он под чем-то играет, руками кому-то машет, пасы назад даёт и проябывает всё что можно. После перерыва хоть как-то заиграл. Но это позорище просто.
Дальше Эмерсон, ещё одно максимальное днище. В атаке что-то может, но в защите тоже как будто чем-то накачан, проябывает зоны постоянно. Маунт носится без толку, пас ровный отдать не может. Жоржиньо забыл, но тут тоже ничего объснять не надо, говно, хотя что-то пытался, но не вывозит совсем. Чувствую на Вернера будут пиздеть, но он хотя б что-то может, открывается постоянно, просит мяч, пробует обострить. Да, не везет, где-то с техникой проблемы, но к нему вопросов нет. Пальма хорош. Ну а лучший игрок команды - 36-летний Сильва. Без него бы точно проиграли.
Лэмпсу надо что-то думать, чуть не весь матч терпеть от вонючего Вест Хэма это конечно такое дело... Игры нет. В ближайших матчах без Джеймса и Чилуэлла чувствую надо валидолом запасаться. Говно короче полное а не игра.
(ответить)
Согласен немцам нужен отдых
(ответить)
Ну разгром это сильно сказано)))
(ответить)
изичайше
(ответить)
усадить Вернера на лавку, пускай отдохнет, а то уже жалко его, против арсика можно и Канте дать отдых, пускай Гилмор поиграет, а Анжорина\Одои в основу, немцы пускай посидят пока посмотрят как мужики играют в футбол су.ка зае6али 6лять нах.уй пид0ры
(ответить)
С победой пенсы!
Заслужили.
(ответить)
Вернер похлеще Мораты мажет.
(ответить)
Нормально.
(ответить)
У зеропуков очко жимжим
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий