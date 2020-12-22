Невилл: "Юнайтед" не выиграет Премьер-Лигу"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что по-прежнему не видит у "Манчестер Юнайтед" шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.

Разгромив "Лидс" со счетом 6:2 в воскресенье, "Юнайтед" поднялся на третье место в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" отстают на пять очков от лидирующего "Ливерпуля" и имеют матч в запасе.



Невилл считает, что "Юнайтед" должен радоваться своему положению в таблице, потому что близость к "Ливерпулю" обманчива.



"Ты просто смотришь на них и не видишь команды, которая бы смогла побороться за титул. Мое внутреннее чувство по-прежнему говорит, что "Манчестер Юнайтед" не выиграет лигу".



"Но я все равно удивлен, если вспомнить их положение пару недель назад. Тогда казалось, что период около Рождества будет чрезвычайно сложным для них. Сейчас все выглядит чуть благоприятнее".



"Их форма действительно хороша. Они забивают голы, отыгрываются в матчах. Они хорошо сыграли против "Лидса", и на Boxing Day их ждет большой матч против "Лестера", но все равно кажется, что что-то не в порядке".



"В то же время ты смотришь на их положение в лиге и видишь, что по потерянным они в двух очках позади "Ливерпуля". Если бы на старте сезона вам сказали, что в преддверии Рождества они будут в таком положении, вы бы без колебаний согласились на это", — сообщил Невилл в своем подкасте.