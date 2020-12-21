Линделеф признался, что играет через боль

Защитник Виктор Линделеф признался, что уже достаточно давно играет за "Манчестер Юнайтед", преодолевая болевой барьер.

Накануне вечером Линделеф помог "Юнайтед" разгромить "Лидс" со счетом 6:2, забив один из голов свой команды.



С начала сезона Виктор пропустил только три матча "Юнайтед", а на 10 последних во всех соревнованиях неизменно выходил в старте, однако далось это 26-летнему шведу с трудом.



"Это было тяжело. Последние пару месяцев меня сильно беспокоит спина, поэтому для меня очень важны правильные лечение и восстановление. Кроме того, против "Шеффилда" я сильно ушиб колено, и мое участие в этом матче оценивалось как 50 на 50, но я смог сыграть через боль".



"Я просто хочу помогать команде, и я рад, что мы добились победы. Мне было немного тяжело, но я смог провести матч, преодолевая боль", — цитирует Линделефа The Independent.