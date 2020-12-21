Линделеф признался, что играет через боль

Виктор Линделеф Защитник Виктор Линделеф признался, что уже достаточно давно играет за "Манчестер Юнайтед", преодолевая болевой барьер.

Накануне вечером Линделеф помог "Юнайтед" разгромить "Лидс" со счетом 6:2, забив один из голов свой команды.

С начала сезона Виктор пропустил только три матча "Юнайтед", а на 10 последних во всех соревнованиях неизменно выходил в старте, однако далось это 26-летнему шведу с трудом.

"Это было тяжело. Последние пару месяцев меня сильно беспокоит спина, поэтому для меня очень важны правильные лечение и восстановление. Кроме того, против "Шеффилда" я сильно ушиб колено, и мое участие в этом матче оценивалось как 50 на 50, но я смог сыграть через боль".

"Я просто хочу помогать команде, и я рад, что мы добились победы. Мне было немного тяжело, но я смог провести матч, преодолевая боль", — цитирует Линделефа The Independent.


Метки Линделеф, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 23:00

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