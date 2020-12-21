Мерсон сравнил Хаверца с Озилом

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон сравнил атакующего полузащитника "Челси" Кая Хаверца с изгоем "Арсенала" Месутом Озилом.

Приглашенный из "Байера" за 71 миллион фунтов Хаверц стал самой крупной покупкой "Челси" в летнее трансферное окно, но пока выглядит довольно неубедительно в команде Фрэнка Лэмпарда.



Своей незаинтересованностью и нежеланием отрабатывать в обороне 21-летний немец и вовсе напоминает Мерсону Озила.



"В данный момент Кай Хаверц похож на Месута Озила. Огромный талант, но стоит ему потерять мяч, и он не пытается его вернуть. Озил привык, что его много критикуют, он не всегда выглядел заинтересованным. Сейчас похожим образом иногда выглядит и Хаверц".



"Такое впечатление, что он не в своей лодке или не хочет здесь находиться. В то же время нужно помнить, что он молодой игрок, который приехал в другую страну".



"Думаю, в данный момент он переживает сложный период, и для возвращения уверенности в себе ему нужно несколько матчей начать в запасе, выходя на замену против команд, когда те уже устали".



"У него было сложное время, и когда он заболел COVID, "Челси" выглядел лучше без него. Я не знаю, зачем Фрэнк Лэмпард сразу же вернул его в стартовый состав, потому что ему не хватает уверенности в себе".



"Если ты тратишь такое количество денег, ты хочешь получить больше, чем игрока-универсала, поэтому я удивлен, что он поиграл на столь многих позициях".



"На мой взгляд, лучше всего ему подошла бы позиция 10-го номера, где бы он смог отдавать передачи на Тимо Вернера, который на фланге выглядит потерянным. Со временем у него все сложится", —сообщил Мерсон Daily Star.