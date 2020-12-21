Артета призвал не видеть в Мартинелли спасителя

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал поумерить ожидания в отношении нападающего Габриэля Мартинелли.

Мартинелли забил 10 голов за "Арсенал" в своем дебютном английском сезоне, который был досрочно для него оборван в июне травмой колена.



В минувший уикенд 19-летний бразилец сыграл свои первые минуты после возвращения в строй, появившись на замену против "Эвертона".



Фанаты "Арсенала" возлагают большие надежды на Мартинелли в свете ужасной формы Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта, однако Артета находит это несправедливым.



"Мы не можем возлагать такое бремя на его плечи. Это несправедливо по отношению к нему. Он вызывает восторг у болельщиков всякий раз, когда выходит на поле, потому что он обладает кое-чем особенным, особенной энергией".



"Но несмотря на то, что Габи показал в Премьер-Лиге, не забывайте, что он находится с нами не так уж долго. Позвольте ему развиваться, как это происходит со многими другими игроками здесь".



"В данный момент вы возлагаете чересчур большую ответственность на молодых игроков здесь. Они являются частью команды и стараются изо всех сил, но нельзя требовать от них всего и сразу", — цитирует Артету The Independent.