Финал Кубка Лиги отложен на два месяца

Финал этого розыгрыша Кубка Лиги был отложен почти на два месяца — со вполне конкретной целью.

На текущей неделе определятся полуфиналисты Кубка Лиги: "Брентфорд" сыграет с "Ньюкаслом", "Арсенал" — с "Манчестер Сити", "Стоук" — с "Тоттенхэмом", "Эвертон" — с "Манчестер Юнайтед".



Полуфинальные матчи, как и было запланировано, будут сыграны на стартующей 4 января неделе, а вот финал было решено перенести — с 28 февраля на 25 апреля 2021 года.



В своем официальном заявлении Футбольная Лига поясняет, что такое решение было принято в надежде на смягчение коронавирусных ограничений к концу апреля — организаторы Кубка Лиги мечтают, что финал на "Уэмбли" сможет принять зрителей.



Добавим, что на прошлой неделе уровень коронавирусной угрозы в Лондоне был повышен до четвертого, в результате чего столичные стадионы, которым было разрешено принимать по 2 тысячи зрителей, были вновь закрыты.