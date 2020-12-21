Магуайр сыграл больше всех минут в мире в 2020 году
В 2020 календарном году защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сыграл минут больше любого другого футболиста.
За период с начала календарного года и до 17 декабря Магуайр принял участие в 53 матах, проведя на поле 4,745 минут — чуть более 79 часов или трех суток.
По этому показателю самый дорогой защитник в мире опередил всех остальных профессиональных футболистов, включая вратарей, о чем гласит свежее исследование CIES Football Observatory.
Если говорить только о полевых игроках, то в топ-10 по количеству сыгранных в 2020 году минут также вошли партнеры Магуайра по "Юнайтед" Бруну Фернандеш и Виктор Линделеф плюс Рубен Диаш из "Манчестер Сити".
21.12.2020 19:00
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Может научится за счёт этого играть...
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Количество мб и перетечет когда-нибудь в качество.
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