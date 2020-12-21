Магуайр сыграл больше всех минут в мире в 2020 году

В 2020 календарном году защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сыграл минут больше любого другого футболиста.

За период с начала календарного года и до 17 декабря Магуайр принял участие в 53 матах, проведя на поле 4,745 минут — чуть более 79 часов или трех суток.



По этому показателю самый дорогой защитник в мире опередил всех остальных профессиональных футболистов, включая вратарей, о чем гласит свежее исследование CIES Football Observatory.



Если говорить только о полевых игроках, то в топ-10 по количеству сыгранных в 2020 году минут также вошли партнеры Магуайра по "Юнайтед" Бруну Фернандеш и Виктор Линделеф плюс Рубен Диаш из "Манчестер Сити".



