Магуайр сыграл больше всех минут в мире в 2020 году

Харри Магуайр В 2020 календарном году защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сыграл минут больше любого другого футболиста.

За период с начала календарного года и до 17 декабря Магуайр принял участие в 53 матах, проведя на поле 4,745 минут — чуть более 79 часов или трех суток.

По этому показателю самый дорогой защитник в мире опередил всех остальных профессиональных футболистов, включая вратарей, о чем гласит свежее исследование CIES Football Observatory.

Если говорить только о полевых игроках, то в топ-10 по количеству сыгранных в 2020 году минут также вошли партнеры Магуайра по "Юнайтед" Бруну Фернандеш и Виктор Линделеф плюс Рубен Диаш из "Манчестер Сити".

Сыгранные минуты


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 21.12.2020 19:32 # chelsealondon
    Может научится за счёт этого играть...

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  2. lahmatyj 21.12.2020 19:14 # lahmatyj
    Количество мб и перетечет когда-нибудь в качество.

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