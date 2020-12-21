Гвардиола не ожидает покупки нападающего в январе

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не ожидает покупки нападающего в январе.

Из-за проблем со здоровьем Серхио Агуэро сыграл только шесть матчей за "Сити" в этом сезоне, тогда как Габриэль Жезус смог забить лишь три гола во всех соревнованиях.



Только восемь команд забили в этом сезоне голов меньше в рамках Премьер-Лиги, чем "горожане", и можно было бы подумать, что покупка забивного нападающего напрашивается. Однако текущая экономическая ситуация не позволяет Гвардиоле этого сделать в январе.



"Нет, я не ожидаю этого (покупки нападающего в январе), потому что такова экономическая ситуация в мире. Все клубы испытывают трудности, и мы — не исключение".



"Мы создаем явные моменты и не можем их использовать, а когда это происходит, ты всегда будешь страдать".



"Поэтому-то я и не могу сказать, как мы выступим в этом сезоне. Я лишь могу двигаться матч за матчем, и сейчас мы направляемся в Лондон к "Арсеналу", чтобы сыграть в Кубке Лиги", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.