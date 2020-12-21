Артета: "Тебе нужны бойцы, а не жертвы"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал своих игроков вести себя "как бойцы, а не как жертвы".

К четвертьфинальному матчу Кубка Лиги против "Манчестер Сити" во вторник вечером Артета и его игроки подходят под колоссальным давлением из-за удручающих результатов в Премьер-Лиге.



Однако Артета хочет, чтобы "канониры" продолжали сражаться против обстоятельств. Микель нетерпим к негативному настроению в раздевалке.



"Я смотрю на людей вокруг себя — на персонал, тренерский штаб или игроков — и хочу видеть бойцов. Когда возникают сложности, обычно есть два типа людей: бойцы и жертвы. И тебе нужны бойцы, а не жертвы".



"Жертвы ищут оправдания, жертвы притягивают негатив и начинают винить все и всех в происходящем и в том, что все идет не по плану".



"Тебе нужны люди, которые сражаются, которые оказывают содействие и которые готовы выложиться без остатка ради клуба в такой момент", — цитирует Артету The Guardian.