"Арсенал" выделит деньги Артете на зимние трансферы

"Арсенал" поддержит своего главного тренера Микеля Артету на трансферном рынке в январе.

Результаты последних матчей вызывают большие вопросы к дальнейшему пребыванию Артеты на тренерском мостике "Арсенала". Прямо сейчас "канониры" только 15-е в Премьер-Лиге, уступая лидирующему "Ливерпулю" уже 17 очков.



Внутри клуба даже появились опасения насчет прописки "Арсенала" в Премьер-Лиге, и в том числе из-за страха вылететь Артете будут выделены средства на укрепление состава в зимнее окно.



Как утверждает Daily Mail, в первую очередь "канониры" попытаются обзавестись креативным полузащитником, о потребности в котором недавно рассказывал технический директор лондонцев Эду.



Прямо сейчас Артета сохраняет поддержку руководства и своих игроков, однако этот кредит доверия к испанскому специалисту на исходе.