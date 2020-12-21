"Арсенал" выделит деньги Артете на зимние трансферы

Эду "Арсенал" поддержит своего главного тренера Микеля Артету на трансферном рынке в январе.

Результаты последних матчей вызывают большие вопросы к дальнейшему пребыванию Артеты на тренерском мостике "Арсенала". Прямо сейчас "канониры" только 15-е в Премьер-Лиге, уступая лидирующему "Ливерпулю" уже 17 очков.

Внутри клуба даже появились опасения насчет прописки "Арсенала" в Премьер-Лиге, и в том числе из-за страха вылететь Артете будут выделены средства на укрепление состава в зимнее окно.

Как утверждает Daily Mail, в первую очередь "канониры" попытаются обзавестись креативным полузащитником, о потребности в котором недавно рассказывал технический директор лондонцев Эду.

Прямо сейчас Артета сохраняет поддержку руководства и своих игроков, однако этот кредит доверия к испанскому специалисту на исходе.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 16:00

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  1. umbriaco 21.12.2020 16:03 # umbriaco
    лучший трансфер это топ-тренера пригласить

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  2. denk 21.12.2020 16:02 # denk
    время Лено продавать

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