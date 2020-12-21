14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника
В понедельник, 21 декабря, двумя поединками завершится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30 Онлайн-трансляция
"Бернли" резко добавил благодаря возвращению в центр обороны своего капитана Бена Ми, выкарабкавшись из зоны вылета и при этом все еще имея матч в запасе относительно конкурентов по выживанию. "Вулверхэмптон", как кажется, приспособился к игре без Рауля Хименеса, подтвердив это победой 2:1 над "Челси". "Бордовые" потерпели только одно поражение в шести последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата.
В лазарете "Бернли" остаются Фил Бардсли, Дейл Стивенс, Йоханн Берг Гудмундссон и Джек Корк.
"Вулверхэмптон" не может рассчитывать на Вилли Боли, Леандера Дендонкера, Хонни и Хименеса.
ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция
От "Челси" резонно ждут реакции на два поражения подряд, которые отбросили "синих" аж на восьмую позицию в Премьер-Лиге — настолько высока плотность в таблице. "Вест Хэм" выступает очень неплохо, находясь всего в одном очке позади своего соперника и набрав 13 баллов из последних 18. "Челси" потерпел лишь одно поражение в 14 последних домашних встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, одержав девять побед.
Вингерам "Челси" Каллуму Хадсон-Одои и Хакиму Зийешу будет устроен фитнес-тест перед матчем.
"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Фабиана Бальбуэны и Мичейла Антонио. Артур Масуаку восстанавливается после операции на колене.
21.12.2020 15:00
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Последние комментарии:
Сегодня мы все увидим абсолютно новый шленче.
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6лять ору, мю выиграл шеффилд с 2 очками в таблице, притом что умудрились пустить 2 гола от них, и е6аный донный лидс, который ну просто подарок для клуба с более менее звездным составом, тупо на классе и тактике е6ешь и все, они сами булки раздвигают и на 60 минуте ползают а не бегают, так после этих 2 побед уже о чемпионстве думают, щас там лестер волки и астон вилла, это 3 матча с потерянными очками!
у Челси же изишный календарь, молотков должны е6ать, арсиноль щас просто подарок 3 очковый, дома астон виллу е6ем, так же дома обязаны е6ать такой сити, настрой нужен и 3 очка железобетон, ну и фулхем на выезде шлак, по сути все матчи по 3 очка обязано быть, ну максимум с сити ничья, и то я не верю в это! и Челси снова в гонке су.ка 6лять
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Давайте пожелаем футболистам футбольного клуба Челсе крупно проебать и чтобы побольше травм!
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Наконец то пенсы дождались и вновь смогут наблюдать как их клуб бьётся за чемпик.
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Утром проснулся - жопа болит,
Играет по ящику Реальский Мадрид.
Понюхал трусы я, насрал на еду.
Запах в квартире напоминает пизду.
Надену я шапку, приготовлю гандон -
У бати хуй как огромный питон.
Вот уже виден залупы конец -
Опять проникает в меня мой отец.
Чуть не вывихнул челюстmь, но все проглотил
Ведь батя сто фунтов за меня заплатил.
Иду я довольный на стадион -
Орать что есть мочи "Челси, комон!"
(C) пенсимэн
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Ну тут изи 3 очка молотков для Лемпрода. Все пенсы довольны и уходят праздновать рождество. Хетрик от Вернера + голевая от Хаверза.
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Последний матч сутулича в качестве тренера щельси
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Челси - Вест Хэм 5:0
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