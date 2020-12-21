14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 21 декабря, двумя поединками завершится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30 Онлайн-трансляция



"Бернли" резко добавил благодаря возвращению в центр обороны своего капитана Бена Ми, выкарабкавшись из зоны вылета и при этом все еще имея матч в запасе относительно конкурентов по выживанию. "Вулверхэмптон", как кажется, приспособился к игре без Рауля Хименеса, подтвердив это победой 2:1 над "Челси". "Бордовые" потерпели только одно поражение в шести последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата.



В лазарете "Бернли" остаются Фил Бардсли, Дейл Стивенс, Йоханн Берг Гудмундссон и Джек Корк.



"Вулверхэмптон" не может рассчитывать на Вилли Боли, Леандера Дендонкера, Хонни и Хименеса.



ЧЕЛСИ — ВЕСТ ХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция



От "Челси" резонно ждут реакции на два поражения подряд, которые отбросили "синих" аж на восьмую позицию в Премьер-Лиге — настолько высока плотность в таблице. "Вест Хэм" выступает очень неплохо, находясь всего в одном очке позади своего соперника и набрав 13 баллов из последних 18. "Челси" потерпел лишь одно поражение в 14 последних домашних встречах с "молотобойцами" в рамках Премьер-Лиги, одержав девять побед.



Вингерам "Челси" Каллуму Хадсон-Одои и Хакиму Зийешу будет устроен фитнес-тест перед матчем.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Фабиана Бальбуэны и Мичейла Антонио. Артур Масуаку восстанавливается после операции на колене.