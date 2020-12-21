Обамеянг пропустит 1/4 финала Кубка Лиги

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг будет вынужден пропустить четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Манчестер Сити" из-за травмы икроножной мышцы.

Напомним, Обамеянг не принимал участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона", проиграв который со счетом 2:1, "Арсенал" оказался на 15-й позиции и в четырех очках от зоны вылета.



Во вторник вечером на "Эмирейтс" прибудет "Сити", и габонский нападающий никак не успевает восстановиться к этому кубковому матчу.



"Оба не готов к завтрашнему матчу, это точно. Но он чувствует себя гораздо лучше. Вчера его настроение было лучше, чем в предыдущие два дня. В ближайшие несколько дней он пройдет новое обследование, и там станет видно, как быстро он сможет вернуться в команду".



"Он знает, насколько важен для нас, он чувствует ответственность и старается изо всех сил, чтобы как можно скорее вернуться", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.