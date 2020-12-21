Лэмпард рад, что в Премьер-Лиге стало больше британских тренеров

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что ему приятно видеть растущее количество британских тренеров в Премьер-Лиге.

Всего лишь два года назад только у пяти команд Премьер-Лиги главные тренеры были британцами. После назначения Сэма Эллардайса в "Вест Бромвиче" это количество выросло до 11.



В преддверии матча против "Вест Хэма" Лэмпард отметил данную тенденцию и выразил надежду, что это вдохновит других.



"В современном мире не имеет значения, откуда ты".



"Но приятно видеть, что здесь в Премьер-Лиге и в Англии мы наблюдаем ряд британских тренеров, которые делают первые шаги и которые очень хороши".



"Я знаю, что за этим стоит упорная работа, и если это сможет вдохновить более молодых тренеров или игроков, которые хотят стать тренерами, это отлично. Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес успешно трудятся много лет", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.