Лэмпард рад, что в Премьер-Лиге стало больше британских тренеров
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что ему приятно видеть растущее количество британских тренеров в Премьер-Лиге.
Всего лишь два года назад только у пяти команд Премьер-Лиги главные тренеры были британцами. После назначения Сэма Эллардайса в "Вест Бромвиче" это количество выросло до 11.
В преддверии матча против "Вест Хэма" Лэмпард отметил данную тенденцию и выразил надежду, что это вдохновит других.
"В современном мире не имеет значения, откуда ты".
"Но приятно видеть, что здесь в Премьер-Лиге и в Англии мы наблюдаем ряд британских тренеров, которые делают первые шаги и которые очень хороши".
"Я знаю, что за этим стоит упорная работа, и если это сможет вдохновить более молодых тренеров или игроков, которые хотят стать тренерами, это отлично. Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес успешно трудятся много лет", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
21.12.2020 13:00
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В такие моменты начинаешь вспоминать ебучих нытиков Клоппа, Моура , Лысого и понимаешь какой же Фрэнки топарь,все по делу и ни капли нытья!!!
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