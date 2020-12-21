Лэмпард рад, что в Премьер-Лиге стало больше британских тренеров

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что ему приятно видеть растущее количество британских тренеров в Премьер-Лиге.

Всего лишь два года назад только у пяти команд Премьер-Лиги главные тренеры были британцами. После назначения Сэма Эллардайса в "Вест Бромвиче" это количество выросло до 11.

В преддверии матча против "Вест Хэма" Лэмпард отметил данную тенденцию и выразил надежду, что это вдохновит других.

"В современном мире не имеет значения, откуда ты".

"Но приятно видеть, что здесь в Премьер-Лиге и в Англии мы наблюдаем ряд британских тренеров, которые делают первые шаги и которые очень хороши".

"Я знаю, что за этим стоит упорная работа, и если это сможет вдохновить более молодых тренеров или игроков, которые хотят стать тренерами, это отлично. Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес успешно трудятся много лет", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 13:00

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  1. jirrort 21.12.2020 13:06 # jirrort
    В такие моменты начинаешь вспоминать ебучих нытиков Клоппа, Моура , Лысого и понимаешь какой же Фрэнки топарь,все по делу и ни капли нытья!!!

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