Лэмпард: "Челси" — не "Ливерпуль", который может просто побеждать, побеждать и побеждать"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не в состоянии выдержать темп двух последних чемпионов Премьер-Лиги.

Ранее в декабре наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп нарек "Челси" фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. С тех пор "синие" успели потерпеть поражения от "Эвертона" и "Вулверхэмптона", прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях.

Слова Клоппа до сих пор не дают покоя Лэмпарду, который указывает на то, что сыгранность конкурентов "Челси" гораздо выше.

"Реальность такова, что мы — это не "Ливерпуль" прошлого года или "Манчестер Сити" годом ранее, когда ты можешь просто выходить и побеждать, побеждать, побеждать, побеждать, побеждать. Временами нам приходится тяжело".

"Каждый говорил о нашей отличной серии и о том, что мы должны выиграть лигу. Я в свою очередь пытался успокоить эти разговоры, ведь другие команды дольше находятся вместе, их уверенность в себе выше, и они лучше справляются с трудностями в матчах".

"Сейчас у "Ливерпуля" период, когда они выглядят абсолютной машиной, но за эти четыре года или около того у них как у клуба были моменты, когда им приходилось несладко", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 21.12.2020 13:34 # largo-winch
    Football is a beautiful game which is played by 22 people and the winner is always Liverpool. (c) FRank LampDog

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  2. imf-tau 21.12.2020 13:23 # imf-tau
    "В сегодняшнем дне всегда побеждать могут не только лишь все." Ф. Ломбард.

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  3. windranger 21.12.2020 12:41 # windranger
    Все абсолютно все завидуют великому Ливерпулю

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  4. hunter022 21.12.2020 12:34 # hunter022
    Скорее Хавец срежет мяч в ворота Менди

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  5. superperez101 21.12.2020 12:28 # superperez101
    пенсы чот приуныли
    ну ничего, сегодня переиграют вест хэм и начнется челси чемпик, суперфренки, хаверц топарь менди сухарь и тд

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  6. asnural 21.12.2020 12:23 # asnural
    Лэмпард не Клопп...хули так не сказать?

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  7. shakur 21.12.2020 12:18 # shakur
    Топ клубам не легко в этом сезоне.
    Простите за оффтоп.

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  8. v-0987654321 21.12.2020 12:12 # v-0987654321
    Челси Самый лоховской клуб мира!
    Выскочки.

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  9. ry-l 21.12.2020 12:10 # ry-l
    Естественно, не Ливерпуль.

    Главное отличие - это физрук на тренере. Ты прав, Френк.

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  10. jirrort 21.12.2020 12:05 # jirrort
    Сердце Челси !
    Диспетчер Челси !
    Фрэнк Лэмпард !!!

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  11. srapt 21.12.2020 12:01 # srapt
    все верно. Чусли - мешок для разведения палок по 80 млн

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