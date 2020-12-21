Лэмпард: "Челси" — не "Ливерпуль", который может просто побеждать, побеждать и побеждать"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не в состоянии выдержать темп двух последних чемпионов Премьер-Лиги.
Ранее в декабре наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп нарек "Челси" фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. С тех пор "синие" успели потерпеть поражения от "Эвертона" и "Вулверхэмптона", прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях.
Слова Клоппа до сих пор не дают покоя Лэмпарду, который указывает на то, что сыгранность конкурентов "Челси" гораздо выше.
"Реальность такова, что мы — это не "Ливерпуль" прошлого года или "Манчестер Сити" годом ранее, когда ты можешь просто выходить и побеждать, побеждать, побеждать, побеждать, побеждать. Временами нам приходится тяжело".
"Каждый говорил о нашей отличной серии и о том, что мы должны выиграть лигу. Я в свою очередь пытался успокоить эти разговоры, ведь другие команды дольше находятся вместе, их уверенность в себе выше, и они лучше справляются с трудностями в матчах".
"Сейчас у "Ливерпуля" период, когда они выглядят абсолютной машиной, но за эти четыре года или около того у них как у клуба были моменты, когда им приходилось несладко", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
21.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
Football is a beautiful game which is played by 22 people and the winner is always Liverpool. (c) FRank LampDog
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"В сегодняшнем дне всегда побеждать могут не только лишь все." Ф. Ломбард.
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Все абсолютно все завидуют великому Ливерпулю
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Скорее Хавец срежет мяч в ворота Менди
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пенсы чот приуныли
ну ничего, сегодня переиграют вест хэм и начнется челси чемпик, суперфренки, хаверц топарь менди сухарь и тд
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Лэмпард не Клопп...хули так не сказать?
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Топ клубам не легко в этом сезоне.
Простите за оффтоп.
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Челси Самый лоховской клуб мира!
Выскочки.
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Естественно, не Ливерпуль.
Главное отличие - это физрук на тренере. Ты прав, Френк.
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Сердце Челси !
Диспетчер Челси !
Фрэнк Лэмпард !!!
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все верно. Чусли - мешок для разведения палок по 80 млн
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