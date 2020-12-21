Лэмпард: "Челси" — не "Ливерпуль", который может просто побеждать, побеждать и побеждать"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда не в состоянии выдержать темп двух последних чемпионов Премьер-Лиги.

Ранее в декабре наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп нарек "Челси" фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. С тех пор "синие" успели потерпеть поражения от "Эвертона" и "Вулверхэмптона", прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях.



Слова Клоппа до сих пор не дают покоя Лэмпарду, который указывает на то, что сыгранность конкурентов "Челси" гораздо выше.



"Реальность такова, что мы — это не "Ливерпуль" прошлого года или "Манчестер Сити" годом ранее, когда ты можешь просто выходить и побеждать, побеждать, побеждать, побеждать, побеждать. Временами нам приходится тяжело".



"Каждый говорил о нашей отличной серии и о том, что мы должны выиграть лигу. Я в свою очередь пытался успокоить эти разговоры, ведь другие команды дольше находятся вместе, их уверенность в себе выше, и они лучше справляются с трудностями в матчах".



"Сейчас у "Ливерпуля" период, когда они выглядят абсолютной машиной, но за эти четыре года или около того у них как у клуба были моменты, когда им приходилось несладко", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.