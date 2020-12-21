Бьелса: "Мы не откажемся от своего стиля игры"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса заявил, что его команда не откажется от своего авантюрного стиля игры.

Накануне "Лидс" потерпел поражение 6:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед", пропустив четыре гола в первые 37 минут. В этом матче команды устроили настоящий праздник атакующего футбола, на двоих нанеся 43 удара по воротам.



Таким образом, в 14 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Лидс" пропустил 30 голов — больше всех в дивизионе. Но Бьелса не собирается делать игру "белых" более оборонительной.



"В первом тайме мы имели шансы, сравнимые с теми, что имели они, но не смогли их использовать".



"Наши атаки были следствием комбинационной игры, а их атаки возникали от того, что мы теряли мяч на атакующих позициях, и это позволяло им переходить из обороны в атаку. Мы возвращались назад медленнее, чем они совершали этот переход".



"Мы крупно уступали к перерыву, и я захотел произвести пару перестановок в полузащите, чтобы лучше бороться и возвращать мяч".



"Мы не откажемся от своего стиля игры", — сообщил Бьелса Sky Sports.