Абутрика: "Салах несчастен в "Ливерпуле"
Легенда египетского футбола Мохамед Абутрика заявил, что нападающий Мохамед Салах не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле", а "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха.
На прошлой неделе в интервью AS Салах не стал исключать свой переход в "Барселону" или "Реал", подчеркнув, что его будущее в руках "Ливерпуля".
Абутрика уже успел обсудить эту ситуацию Салахом и считает уход своего друга из мерсисайдского клуба вполне возможным.
"Я позвонил Салаху насчет его ситуации с "Ливерпулем". Он расстроен, но это никогда не влияет на его игру на поле".
"Я знаю, что Салах не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле". Он назвал мне причины, почему он несчастен, но это секрет, который я не могу раскрывать".
"Одна из причин состоит в том, что Салах был зол, не получив капитанскую повязку против "Мидтьюлланда".
"Будь Салах игроком "Реал" или "Барселоны" и играй он на том же уровне, что и в "Ливерпуле", он бы завоевал "Золотой мяч". Кроме того, для испанской газеты нормально спрашивать Салаха насчет "Реала" и "Барселоны".
"На мой взгляд, "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха по экономическим причинам. У меня нет влияния на решения Салаха, он мой друг и брат, и он достаточно умен, чтобы знать, как будет лучше всего для него", — сообщил Абутрика beIN Sports.
21.12.2020 10:00
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Последние комментарии:
Ахахах, ну раз Атрибутика так сказал, значит надо искать замену Салаху
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Бла бла бла!!! Идиот
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Хахаахахах какое же дно.... лучшая атмосфера в Ливерпуле мораль ! Лучший тренер, защита кипер, Атака, болельщики, минусы это только погода в Англии и все. А соперничество с Мане только на пользу !
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"Я позвонил Салаху насчет его ситуации с "Ливерпулем", но он не взял трубку.
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Трамплинопоссатьназалупальпуль
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Потихоньку разваливается "тройка". Думаю через сезона 2 из них останется только Фирмино. История циклична, ни один из них не является воспитанником, поэтому терять будет жаль, только как людей, делающих разницу. Клуб всегда важнее игрока, у которых чаще всего на первом месте личные достижения. Благодаря им Ливерпуль взял титулы, поэтому если они хотят уйти, то дайте им это сделать.
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ловрен: "ахаха суки, я же говорил, что от меня есть польза!"
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очередной нонейм хайпится на Фараоне, ну сколько можно?
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В Париже норм бы смотрелся с братанами арабами. И счастлив бы был. Передайте, пусть наберёт, я всё устрою
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Салах в ЦСКК на обмен с Чаловым и плюс 50 млн надо доплатить ЦСКА . Это уровень Лузерпуля
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Обмен на Челси с доплатой со стороны Абрамовича
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Обмен на Мбаппе с доплатой со стороны лягушатни
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Если это правда, то сейчас ни у кого не хватит денег, чтобы купить его
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Началоооось. Атрибутика какая-то...
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Sallah + 50ml на Mbappe и побежали дальше
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"Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха.
Источник: http://fapl.ru/posts/82941/#reply
BREAKING!!! SALAH TO MANCITY CONFIRMED
aahahahah
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