Абутрика: "Салах несчастен в "Ливерпуле"

Мохамед Салах Легенда египетского футбола Мохамед Абутрика заявил, что нападающий Мохамед Салах не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле", а "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха.

На прошлой неделе в интервью AS Салах не стал исключать свой переход в "Барселону" или "Реал", подчеркнув, что его будущее в руках "Ливерпуля".

Абутрика уже успел обсудить эту ситуацию Салахом и считает уход своего друга из мерсисайдского клуба вполне возможным.

"Я позвонил Салаху насчет его ситуации с "Ливерпулем". Он расстроен, но это никогда не влияет на его игру на поле".

"Я знаю, что Салах не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле". Он назвал мне причины, почему он несчастен, но это секрет, который я не могу раскрывать".

"Одна из причин состоит в том, что Салах был зол, не получив капитанскую повязку против "Мидтьюлланда".

"Будь Салах игроком "Реал" или "Барселоны" и играй он на том же уровне, что и в "Ливерпуле", он бы завоевал "Золотой мяч". Кроме того, для испанской газеты нормально спрашивать Салаха насчет "Реала" и "Барселоны".

"На мой взгляд, "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха по экономическим причинам. У меня нет влияния на решения Салаха, он мой друг и брат, и он достаточно умен, чтобы знать, как будет лучше всего для него", — сообщил Абутрика beIN Sports.


Метки Абутрика, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 21.12.2020 11:41 # tigerpool
    Ахахах, ну раз Атрибутика так сказал, значит надо искать замену Салаху

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  2. muzzle 21.12.2020 11:31 # muzzle
    Бла бла бла!!! Идиот

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  3. iska95 21.12.2020 11:05 # iska95
    Хахаахахах какое же дно.... лучшая атмосфера в Ливерпуле мораль ! Лучший тренер, защита кипер, Атака, болельщики, минусы это только погода в Англии и все. А соперничество с Мане только на пользу !

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  4. weorlfc 21.12.2020 11:04 # weorlfc
    "Я позвонил Салаху насчет его ситуации с "Ливерпулем", но он не взял трубку.

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  5. meshuggah 21.12.2020 10:53 # meshuggah
    Трамплинопоссатьназалупальпуль

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  6. mrsimph 21.12.2020 10:53 # mrsimph
    Потихоньку разваливается "тройка". Думаю через сезона 2 из них останется только Фирмино. История циклична, ни один из них не является воспитанником, поэтому терять будет жаль, только как людей, делающих разницу. Клуб всегда важнее игрока, у которых чаще всего на первом месте личные достижения. Благодаря им Ливерпуль взял титулы, поэтому если они хотят уйти, то дайте им это сделать.

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  7. gerrard08 21.12.2020 10:48 # gerrard08
    ловрен: "ахаха суки, я же говорил, что от меня есть польза!"

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  8. alexander-arnold 21.12.2020 10:43 # alexander-arnold
    очередной нонейм хайпится на Фараоне, ну сколько можно?

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  9. mrjingles 21.12.2020 10:36 # mrjingles
    В Париже норм бы смотрелся с братанами арабами. И счастлив бы был. Передайте, пусть наберёт, я всё устрою

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  10. cleverley88 21.12.2020 10:31 # cleverley88
    Салах в ЦСКК на обмен с Чаловым и плюс 50 млн надо доплатить ЦСКА . Это уровень Лузерпуля

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  11. shakur 21.12.2020 10:28 # shakur
    Обмен на Челси с доплатой со стороны Абрамовича

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  12. windranger 21.12.2020 10:22 # windranger
    Обмен на Мбаппе с доплатой со стороны лягушатни

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  13. bangladesh 21.12.2020 10:13 # bangladesh
    Если это правда, то сейчас ни у кого не хватит денег, чтобы купить его

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  14. sausage 21.12.2020 10:07 # sausage
    Началоооось. Атрибутика какая-то...

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  15. vyrentz 21.12.2020 10:03 # vyrentz
    Sallah + 50ml на Mbappe и побежали дальше

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  16. largo-winch 21.12.2020 10:01 # largo-winch
    "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82941/#reply

    BREAKING!!! SALAH TO MANCITY CONFIRMED

    aahahahah

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