Абутрика: "Салах несчастен в "Ливерпуле"

Легенда египетского футбола Мохамед Абутрика заявил, что нападающий Мохамед Салах не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле", а "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха.

На прошлой неделе в интервью AS Салах не стал исключать свой переход в "Барселону" или "Реал", подчеркнув, что его будущее в руках "Ливерпуля".



Абутрика уже успел обсудить эту ситуацию Салахом и считает уход своего друга из мерсисайдского клуба вполне возможным.



"Я позвонил Салаху насчет его ситуации с "Ливерпулем". Он расстроен, но это никогда не влияет на его игру на поле".



"Я знаю, что Салах не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле". Он назвал мне причины, почему он несчастен, но это секрет, который я не могу раскрывать".



"Одна из причин состоит в том, что Салах был зол, не получив капитанскую повязку против "Мидтьюлланда".



"Будь Салах игроком "Реал" или "Барселоны" и играй он на том же уровне, что и в "Ливерпуле", он бы завоевал "Золотой мяч". Кроме того, для испанской газеты нормально спрашивать Салаха насчет "Реала" и "Барселоны".



"На мой взгляд, "Ливерпуль" задумывается о продаже Салаха по экономическим причинам. У меня нет влияния на решения Салаха, он мой друг и брат, и он достаточно умен, чтобы знать, как будет лучше всего для него", — сообщил Абутрика beIN Sports.