Кин поверил, что МЮ может побороться с "Ливерпулем" за титул
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что команда Оле Гуннара Сульшера способна составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за титул Премьер-Лиги.
Благодаря победе 6:2 над "Лидсом" в воскресенье "Юнайтед" взлетел на третье место в таблице. Теперь "красные дьяволы" уступают только четыре очка лидирующему "Ливерпулю" и вдобавок имеют матч в запасе.
В предыдущие недели Кин неоднократно критиковал "Юнайтед", но теперь чувствует, что "дьяволы" доказывают его неправоту, и Рой этому даже рад.
"Думаю, в последние месяцы их жестко критиковали, особенно из-за результатов дома. Я и сам был довольно критичен к их четверке защитников и голкиперу, сомневаясь в том, куда эта команда движется, но этот матч доказывает, что люди ошибаются. Может быть, эта команда и способна на чемпионство".
"Они выигрывают матчи, а больше и не надо. "Юнайтед" занимает отличную позицию, учитывая их слабый старт в сезоне. Если "Юнайтед" наведет порядок дома, нет никаких причин, почему они не смогут остаться наверху".
"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой, но нет таких причин, почему "Юнайтед" не должен верить в свои шансы потягаться с "Ливерпулем", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
21.12.2020 09:00
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Всрать Лестеру в субботу и опять можно разувериться и критиковать.
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Leicester (A)
Wolves (H)
Aston Villa (H)
Liverpool (A)
Однако, здравствуйте
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Ну удачи и пенальти побольше
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