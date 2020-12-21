Кин поверил, что МЮ может побороться с "Ливерпулем" за титул

Давид Де Хеа и Виктор Линделеф Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что команда Оле Гуннара Сульшера способна составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Благодаря победе 6:2 над "Лидсом" в воскресенье "Юнайтед" взлетел на третье место в таблице. Теперь "красные дьяволы" уступают только четыре очка лидирующему "Ливерпулю" и вдобавок имеют матч в запасе.

В предыдущие недели Кин неоднократно критиковал "Юнайтед", но теперь чувствует, что "дьяволы" доказывают его неправоту, и Рой этому даже рад.

"Думаю, в последние месяцы их жестко критиковали, особенно из-за результатов дома. Я и сам был довольно критичен к их четверке защитников и голкиперу, сомневаясь в том, куда эта команда движется, но этот матч доказывает, что люди ошибаются. Может быть, эта команда и способна на чемпионство".

"Они выигрывают матчи, а больше и не надо. "Юнайтед" занимает отличную позицию, учитывая их слабый старт в сезоне. Если "Юнайтед" наведет порядок дома, нет никаких причин, почему они не смогут остаться наверху".

"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой, но нет таких причин, почему "Юнайтед" не должен верить в свои шансы потягаться с "Ливерпулем", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 21.12.2020 09:23 # sausage
    Всрать Лестеру в субботу и опять можно разувериться и критиковать.

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  2. vyrentz 21.12.2020 09:12 # vyrentz
    Leicester (A)
    Wolves (H)
    Aston Villa (H)
    Liverpool (A)

    Однако, здравствуйте

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  3. beatles-red 21.12.2020 09:01 # beatles-red
    Ну удачи и пенальти побольше

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