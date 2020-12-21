Кин поверил, что МЮ может побороться с "Ливерпулем" за титул

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что команда Оле Гуннара Сульшера способна составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Благодаря победе 6:2 над "Лидсом" в воскресенье "Юнайтед" взлетел на третье место в таблице. Теперь "красные дьяволы" уступают только четыре очка лидирующему "Ливерпулю" и вдобавок имеют матч в запасе.



В предыдущие недели Кин неоднократно критиковал "Юнайтед", но теперь чувствует, что "дьяволы" доказывают его неправоту, и Рой этому даже рад.



"Думаю, в последние месяцы их жестко критиковали, особенно из-за результатов дома. Я и сам был довольно критичен к их четверке защитников и голкиперу, сомневаясь в том, куда эта команда движется, но этот матч доказывает, что люди ошибаются. Может быть, эта команда и способна на чемпионство".



"Они выигрывают матчи, а больше и не надо. "Юнайтед" занимает отличную позицию, учитывая их слабый старт в сезоне. Если "Юнайтед" наведет порядок дома, нет никаких причин, почему они не смогут остаться наверху".



"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой, но нет таких причин, почему "Юнайтед" не должен верить в свои шансы потягаться с "Ливерпулем", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.