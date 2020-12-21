Первый блин Эллардайса в "Вест Бромвиче" вышел комом

Сэм Эллардайс дебютировал на посту главного тренера "Вест Бромвича" с разгромного домашнего поражения от "Астон Виллы".

Для хозяев "Хоторнс" все не заладилось с самого начала. Уже на пятой минуте Бертран Траоре с подступов к штрафной выполнил заброс к дальней штанге, где Анвар Эль-Гази опустил мяч в ворота — 0:1.



Еще в первом тайме положение "дроздов" усугубилось. Джейк Ливермор шипами сыграл против Джека Грилиша и получил прямую красную карточку.



"Вилланам" оставалось забить второй гол, чтобы похоронить интригу. С этим они затянули, но на 84-й минуте Траоре несильным ударом с подступов к штрафной поразил ворота — 0:2.



Точка же в матче была поставлена на 88-й минуте, когда Эль-Гази реализовал заработанный Грилишем пенальти — 0:3.



Благодаря этой победе "Астон Вилла" поднялась в верхнюю половину таблицы, а вот "Вест Бромвич" остается предпоследним и продолжает надеяться на волшебство Большого Сэма.



"Вест Бромвич" — "Астон Вилла". Отчет о матче