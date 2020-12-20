Сульшер: "Счет мог быть 12:4!"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что победа 6:2 над "Лидсом" далась его команде легко.

В воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" в обороне "Лидса" наблюдался настоящий проходной двор, и "Юнайтед" спокойно мог забивать больше.



Однако Сульшер отдает должное сопернику за выразительный стиль футбола и подчеркивает, что "красные дьяволы" проделали большую работу, чтобы победить столь эффектно.



"Ты еще должен заслужить право победить в матче, перебегав их. Против "Лидса" это то еще испытание, у них одна из лучших команд в лиге по физической подготовке. Будет интересно увидеть статистику".



"Кроме того, "Лидс" играет персонально, и мы готовились к этому, отработав пару движений".



"Счет мог быть 12:4! Такого рода матч это был".



"Играя против них, ты знаешь, что это будет безумие, суета. Какой бы ни был счет — 5:0, 0:5 или 0:0, — они играют с определенным настроем и в определенном стиле, поэтому ты должен трудиться и не терять концентрацию ни на минуту", — цитирует Сульшера Sky Sports.