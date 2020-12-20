Сульшер: "Счет мог быть 12:4!"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что победа 6:2 над "Лидсом" далась его команде легко.
В воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" в обороне "Лидса" наблюдался настоящий проходной двор, и "Юнайтед" спокойно мог забивать больше.
Однако Сульшер отдает должное сопернику за выразительный стиль футбола и подчеркивает, что "красные дьяволы" проделали большую работу, чтобы победить столь эффектно.
"Ты еще должен заслужить право победить в матче, перебегав их. Против "Лидса" это то еще испытание, у них одна из лучших команд в лиге по физической подготовке. Будет интересно увидеть статистику".
"Кроме того, "Лидс" играет персонально, и мы готовились к этому, отработав пару движений".
"Счет мог быть 12:4! Такого рода матч это был".
"Играя против них, ты знаешь, что это будет безумие, суета. Какой бы ни был счет — 5:0, 0:5 или 0:0, — они играют с определенным настроем и в определенном стиле, поэтому ты должен трудиться и не терять концентрацию ни на минуту", — цитирует Сульшера Sky Sports.
20.12.2020 23:00
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Для нынешней тутошней фауны этот матч просто вывеска, а кучерявый знает о чем говорит. Таки Мосли 2-0 ждал подъеба
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Некоторые игры в АПЛ в полном рандоме, будто перед игрой тренеры бросают кубик, и с таким счётом должен закончиться матч. Только хз откуда нули в этом кубике иногда
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