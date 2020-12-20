Моуриньо не винит Орье в поражении от "Лестера"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отказался критиковать защитника Сержа Орье после домашнего поражения 0:2 от "Лестера".

Ключевой момент матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" случился в концовке первого тайма, когда Орье врезался сзади в Весле Фофана и позволил Джейми Варди открыть счет с пенальти.



Во втором тайме "Лестер" смог играть на контратаках, забил второй гол и комфортно победил, однако Моуриньо не готов сделать из ивуарийского защитника козла отпущения.



"Я бы назвал это ошибкой, а не моментом безумия. Ты должен понимать, где находишься. Ты в своей штрафной и противостоишь игроку, который не представляет никакой опасности. Так что я бы назвал это ошибкой".



"Я знаю своих игроков. Я знаю качества своих игроков, я знаю небольшие проблемы своих игроков. Серж был феноменален против "Ливерпулю", он был, наверное, нашим лучшим игроком, а сегодня он совершил ошибку".



"Стоила ли эта ошибка трех очков? Думаю, было бы несправедливо так говорить. Если бы мне нужно было пройтись по отдельным игрокам, я бы также прошелся по другим, чей настрой мне не понравился, поэтому я буду честен в своем анализе Сержа. Это ошибка, но и только", — цитирует Моуриньо Sky Sports.