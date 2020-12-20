"Юнайтед" сокрушил "Лидс" в матче с восемью голами

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" устроил настоящую голевую феерию на пару "Лидсом", разгромив до глупости смелую команду Марсело Бьелсы со счетом 6:2.

Относительно выезда в Шеффилд главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пятерых игроков. Вернулись в команду Давид Де Хеа, Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс.

"Белые" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Ньюкасла" посреди недели (5:2).

Матч на "Олд Траффорд" начался с двух супербыстрых голов в исполнении Мактоминея. На второй минуте Скотт точно пробил с дистанции — 1:0. А на третьей шотландец совершил рывок в штрафную по левому краю, получил своевременный пас от Антони Мартиаля и, подработав мяч, пробил с левой ноги в дальний угол ворот — 2:0.

У "Лидса" тоже была возможность для быстрого гола, однако вышедший на ударную позицию на восьмой минуте Патрик Бэмфорд направил мяч мимо ворот.

За исключением момента Бэмфорда и отменного из-за офсайда гола, "белые" ничего не создали в начальной стадии матча, а на 20-й минуте пропустили третий гол. Мартиаль был обезврежен защитником Люком Эйлингом внутри штрафной, но мяч отскочил прямо к Бруну Фернандешу — 3:0.

Где-то около середины тайма "Лидс" нащупал свою игру и принялся оказывать давление на ворота Де Хеа, но на 37-й минуте вновь пропустил. После подачи углового Мартиаль сыграл на опережение и головой сделал скидку к дальней штанге, где открылся Виктор Линделеф — 4:0.

Гости продолжили атаковать, несмотря ни на что, и на 42-й минуте были вознаграждены за старания. Это Лиам Купер пробил головой с касанием штанги после подачи от угла поля — 4:1.

В начале второго тайма ударом в упор ногой после заброса к дальней штанге отметился Рафинья, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа сыграл выше всяких похвал.

"Белые" очень хотели забить, но оборонялись крайне небрежно и скорее могли пропустить еще. Так и вышло. На 66-й минуте Джеймс, чуть ранее получивший желтую карточку за симуляцию, ворвался в штрафную по левому краю и пробил между ног голкиперу — 5:1.

Прошло совсем немного времени, и Мартиаль запнулся о чужую ногу в штрафной. Так Фернандеш получил возможность исполнить пенальти в своем пижонском стиле — 6:1.

Но и после шести пропущенных голов "Лидс" играть не бросил. На 73-й минуте Стюарт Даллас нанес крученый удар с дистанции — 6:2.

Обе команды могли забить еще в остатке матча, но в итоге ограничились восемью голами.

"Лидс" подтвердил свою репутацию абсолютно бесшабашной команды. "Белые" играют ярко и авантюрно, но уж слишком многое позволяют своим соперникам, и "Юнайтед" — это тот соперник, который подобных вещей не прощает.

"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 20.12.2020 22:53 # lancerlancer1
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%83%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0

    кто-нибудь пробовал это дерьмо?

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  2. lemass 20.12.2020 22:49 # lemass
    На каком месте сейчас Челси?

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  3. lemass 20.12.2020 22:47 # lemass
    Как же прекрасен Манчестер Юнайтед!

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  4. mufc1994 20.12.2020 22:42 # mufc1994
    Мактоминей: самый быстрый дубль в апл - 0 фунтов
    Хаверц: главный трансферный фейл - 80 лямов

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  5. lfc-krr 20.12.2020 22:30 # lfc-krr
    Оле на колёсах!

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  6. cfc000000 20.12.2020 22:26 # cfc000000
    С какой стороны не глянь, а MU club pidorasov

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  7. wymkentski 20.12.2020 22:25 # wymkentski
    Составьте список топ игр за последнее 6 лет
    Ведьмак 3
    Рдр 2
    The last of us 2
    Gta5

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  8. ry-l 20.12.2020 22:24 # ry-l
    Победы Виллы, Волков и личный всос молоткам и пенсы уже 10е - каев

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  9. destroyer13 20.12.2020 22:10 # destroyer13
    безвиз обосрался

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  10. roberto-89 20.12.2020 22:09 # roberto-89
    20.12.2020 21:30 #
    mancunia-planet

    Неожиданно хорошее начало матча, Томини воспитанник сразу дубль злейшим врагам за минуту.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82933/?c=1#c7267226
    Тупая шлюха с вонючего трахфорда, ты где застряла уахахахаххаахахахах все манки тупые как пробки ? Ухехехехехех обезьяна ухехехехе

    (ответить)

  11. sausage 20.12.2020 22:06 # sausage
    У Лестера каждый тур принципиальный матч) Интересно, МЮ вывезет?

    (ответить)

  12. jonaskanvald 20.12.2020 22:05 # jonaskanvald
    8. 300 млн на усиления

    (ответить)

  13. roberto-89 20.12.2020 22:05 # roberto-89
    Пфффффф манки в кое то веке победили слабый лидс ахахахах пора вам всем дружно вместе сьебаться под шконку маленькие шлюхи ухехехехееехехехе

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  14. roberto-89 20.12.2020 22:03 # roberto-89
    Обдолбанные шлюхи с вонючего трахфорда победили в дерби ? Это заслуга Оле ехеехехехех а сити и всякие пенсомрази по жизни продолжают сасать ? Как вам мой член маленькие мои ? Ехехехехехех

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  15. mancityman 20.12.2020 22:00 # mancityman
    С победой скамов!

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  16. fanstevengerrard 20.12.2020 21:58 # fanstevengerrard
    Манков с победой.
    Пенсов с победой манков.

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  17. imf-tau 20.12.2020 21:57 # imf-tau
    Не буду заявлять громких слов, но матч классный. Лидсу удачи в турнире.

    МЮ надо поменьше пиздеть и побольше работать. Но сегодня все молодцы, кого-то выделить даже не хочется. Хорошо сыграли.

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  18. noi39 20.12.2020 21:55 # noi39
    Бьелсизм не прошёл!

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  19. lovrentiy 20.12.2020 21:52 # lovrentiy
    Лидс команда одного матча.
    Но а манков с победой.

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  20. erevansky 20.12.2020 21:50 # erevansky
    МакТоминей и Фред красавчики.
    Марс пижон.
    Игра огонь, счёт тянул на 10-5.
    Кто там оправдывал возможные покупки Лидса за 30-40 млн?

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