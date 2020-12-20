"Юнайтед" сокрушил "Лидс" в матче с восемью голами

"Манчестер Юнайтед" устроил настоящую голевую феерию на пару "Лидсом", разгромив до глупости смелую команду Марсело Бьелсы со счетом 6:2.

Относительно выезда в Шеффилд главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пятерых игроков. Вернулись в команду Давид Де Хеа, Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс.



"Белые" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Ньюкасла" посреди недели (5:2).



Матч на "Олд Траффорд" начался с двух супербыстрых голов в исполнении Мактоминея. На второй минуте Скотт точно пробил с дистанции — 1:0. А на третьей шотландец совершил рывок в штрафную по левому краю, получил своевременный пас от Антони Мартиаля и, подработав мяч, пробил с левой ноги в дальний угол ворот — 2:0.



У "Лидса" тоже была возможность для быстрого гола, однако вышедший на ударную позицию на восьмой минуте Патрик Бэмфорд направил мяч мимо ворот.



За исключением момента Бэмфорда и отменного из-за офсайда гола, "белые" ничего не создали в начальной стадии матча, а на 20-й минуте пропустили третий гол. Мартиаль был обезврежен защитником Люком Эйлингом внутри штрафной, но мяч отскочил прямо к Бруну Фернандешу — 3:0.



Где-то около середины тайма "Лидс" нащупал свою игру и принялся оказывать давление на ворота Де Хеа, но на 37-й минуте вновь пропустил. После подачи углового Мартиаль сыграл на опережение и головой сделал скидку к дальней штанге, где открылся Виктор Линделеф — 4:0.



Гости продолжили атаковать, несмотря ни на что, и на 42-й минуте были вознаграждены за старания. Это Лиам Купер пробил головой с касанием штанги после подачи от угла поля — 4:1.



В начале второго тайма ударом в упор ногой после заброса к дальней штанге отметился Рафинья, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа сыграл выше всяких похвал.



"Белые" очень хотели забить, но оборонялись крайне небрежно и скорее могли пропустить еще. Так и вышло. На 66-й минуте Джеймс, чуть ранее получивший желтую карточку за симуляцию, ворвался в штрафную по левому краю и пробил между ног голкиперу — 5:1.



Прошло совсем немного времени, и Мартиаль запнулся о чужую ногу в штрафной. Так Фернандеш получил возможность исполнить пенальти в своем пижонском стиле — 6:1.



Но и после шести пропущенных голов "Лидс" играть не бросил. На 73-й минуте Стюарт Даллас нанес крученый удар с дистанции — 6:2.



Обе команды могли забить еще в остатке матча, но в итоге ограничились восемью голами.



"Лидс" подтвердил свою репутацию абсолютно бесшабашной команды. "Белые" играют ярко и авантюрно, но уж слишком многое позволяют своим соперникам, и "Юнайтед" — это тот соперник, который подобных вещей не прощает.



"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче