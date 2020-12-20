"Юнайтед" сокрушил "Лидс" в матче с восемью голами
"Манчестер Юнайтед" устроил настоящую голевую феерию на пару "Лидсом", разгромив до глупости смелую команду Марсело Бьелсы со счетом 6:2.
Относительно выезда в Шеффилд главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пятерых игроков. Вернулись в команду Давид Де Хеа, Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс.
"Белые" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Ньюкасла" посреди недели (5:2).
Матч на "Олд Траффорд" начался с двух супербыстрых голов в исполнении Мактоминея. На второй минуте Скотт точно пробил с дистанции — 1:0. А на третьей шотландец совершил рывок в штрафную по левому краю, получил своевременный пас от Антони Мартиаля и, подработав мяч, пробил с левой ноги в дальний угол ворот — 2:0.
У "Лидса" тоже была возможность для быстрого гола, однако вышедший на ударную позицию на восьмой минуте Патрик Бэмфорд направил мяч мимо ворот.
За исключением момента Бэмфорда и отменного из-за офсайда гола, "белые" ничего не создали в начальной стадии матча, а на 20-й минуте пропустили третий гол. Мартиаль был обезврежен защитником Люком Эйлингом внутри штрафной, но мяч отскочил прямо к Бруну Фернандешу — 3:0.
Где-то около середины тайма "Лидс" нащупал свою игру и принялся оказывать давление на ворота Де Хеа, но на 37-й минуте вновь пропустил. После подачи углового Мартиаль сыграл на опережение и головой сделал скидку к дальней штанге, где открылся Виктор Линделеф — 4:0.
Гости продолжили атаковать, несмотря ни на что, и на 42-й минуте были вознаграждены за старания. Это Лиам Купер пробил головой с касанием штанги после подачи от угла поля — 4:1.
В начале второго тайма ударом в упор ногой после заброса к дальней штанге отметился Рафинья, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа сыграл выше всяких похвал.
"Белые" очень хотели забить, но оборонялись крайне небрежно и скорее могли пропустить еще. Так и вышло. На 66-й минуте Джеймс, чуть ранее получивший желтую карточку за симуляцию, ворвался в штрафную по левому краю и пробил между ног голкиперу — 5:1.
Прошло совсем немного времени, и Мартиаль запнулся о чужую ногу в штрафной. Так Фернандеш получил возможность исполнить пенальти в своем пижонском стиле — 6:1.
Но и после шести пропущенных голов "Лидс" играть не бросил. На 73-й минуте Стюарт Даллас нанес крученый удар с дистанции — 6:2.
Обе команды могли забить еще в остатке матча, но в итоге ограничились восемью голами.
"Лидс" подтвердил свою репутацию абсолютно бесшабашной команды. "Белые" играют ярко и авантюрно, но уж слишком многое позволяют своим соперникам, и "Юнайтед" — это тот соперник, который подобных вещей не прощает.
"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче
20.12.2020 21:25
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%83%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
кто-нибудь пробовал это дерьмо?
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На каком месте сейчас Челси?
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Как же прекрасен Манчестер Юнайтед!
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Мактоминей: самый быстрый дубль в апл - 0 фунтов
Хаверц: главный трансферный фейл - 80 лямов
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Оле на колёсах!
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С какой стороны не глянь, а MU club pidorasov
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Составьте список топ игр за последнее 6 лет
Ведьмак 3
Рдр 2
The last of us 2
Gta5
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Победы Виллы, Волков и личный всос молоткам и пенсы уже 10е - каев
(ответить)
безвиз обосрался
(ответить)
20.12.2020 21:30 #
mancunia-planet
Неожиданно хорошее начало матча, Томини воспитанник сразу дубль злейшим врагам за минуту.
Источник: http://fapl.ru/posts/82933/?c=1#c7267226
Тупая шлюха с вонючего трахфорда, ты где застряла уахахахаххаахахахах все манки тупые как пробки ? Ухехехехехех обезьяна ухехехехе
(ответить)
У Лестера каждый тур принципиальный матч) Интересно, МЮ вывезет?
(ответить)
8. 300 млн на усиления
(ответить)
Пфффффф манки в кое то веке победили слабый лидс ахахахах пора вам всем дружно вместе сьебаться под шконку маленькие шлюхи ухехехехееехехехе
(ответить)
Обдолбанные шлюхи с вонючего трахфорда победили в дерби ? Это заслуга Оле ехеехехехех а сити и всякие пенсомрази по жизни продолжают сасать ? Как вам мой член маленькие мои ? Ехехехехехех
(ответить)
С победой скамов!
(ответить)
Манков с победой.
Пенсов с победой манков.
(ответить)
Не буду заявлять громких слов, но матч классный. Лидсу удачи в турнире.
МЮ надо поменьше пиздеть и побольше работать. Но сегодня все молодцы, кого-то выделить даже не хочется. Хорошо сыграли.
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Бьелсизм не прошёл!
(ответить)
Лидс команда одного матча.
Но а манков с победой.
(ответить)
МакТоминей и Фред красавчики.
Марс пижон.
Игра огонь, счёт тянул на 10-5.
Кто там оправдывал возможные покупки Лидса за 30-40 млн?
(ответить)
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