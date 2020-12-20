Хаттон: "Тоттенхэм" рвет волосы на себе от того, что не купил Грилиша за 25 млн. фунтов"

Бывший защитник "Астон Виллы" Алан Хаттон считает, что продажа плеймейкера Джека Грилиша принесет бирмингемскому клубу минимум 100 миллионов фунтов.

Хаттон вспоминает о том, как в 2018 году "Тоттенхэм" отказался от покупки Грилиша, не пожелав платить запрошенные "Астон Виллой" 25 млн. фунтов.



С тех пор, как считает Алан, Джек значительно вырос и теперь по-праву считается одной из главных звезд Премьер-Лиги — с соответствующей ценой.



"В данный момент он один из лучших игроков в лиге. Если вы посмотрите, как он сейчас играет, то он определенно среди лучших. И нужно помнить, что этот парень выступает всего лишь за "Астон Виллу" — команду, которая, как я думаю, финиширует в середине таблицы".



"А теперь представьте, если вы поместите этого парня в одну из лучших команд лиги. Может себе представить, на что он будет способен тогда? Мы наблюдаем, как он проявляет себя раз за разом, находясь под серьезным давлением. Он выдающийся талант".



"Если он однажды покинет "Виллу", его трансфер будет стоить минимум 100 миллионов фунтов. Пару лет назад "Тоттенхэм" был заинтересован в нем, но не захотел потратить 25 миллионов фунтов на него. Если вы посмотрите, каким игроком он стал, то сейчас они, должно быть, рвут волосы на себе", — цитирует Хаттона Goal.