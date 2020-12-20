Рюдигер недоволен своей ситуацией в "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер признался, что недоволен своей ситуацией в "Челси".

Свой первый матч в этом сезоне Рюдигер сыграл только после закрытия летнего трансферного окна и после откровенного разговора с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом.

Антонио действительно вернулся в планы Лэмпарда, но конкуренцию с Куртом Зума и Тиаго Силвой не выдерживает, приняв участие лишь в одном матче Премьер-Лиги и четырех Лиги Чемпионов.

Эта ситуация не устраивает 27-летнего немца в свете приближающегося Чемпионата Европы, однако он не паникует.

"Я не могу быть удовлетворен своей ситуаций, но я согласился на эту борьбу за место в составе. Что бы ни случилось в январе, до этого еще много времени. Я совершенно расслаблен", — сообщил Рюдигер ZDF.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 20:00

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  1. jirrort 20.12.2020 20:30 # jirrort
    Рюдигер тупорылое хуйло ,я срал на могилу его дедушки!

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