Рюдигер недоволен своей ситуацией в "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер признался, что недоволен своей ситуацией в "Челси".

Свой первый матч в этом сезоне Рюдигер сыграл только после закрытия летнего трансферного окна и после откровенного разговора с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом.



Антонио действительно вернулся в планы Лэмпарда, но конкуренцию с Куртом Зума и Тиаго Силвой не выдерживает, приняв участие лишь в одном матче Премьер-Лиги и четырех Лиги Чемпионов.



Эта ситуация не устраивает 27-летнего немца в свете приближающегося Чемпионата Европы, однако он не паникует.



"Я не могу быть удовлетворен своей ситуаций, но я согласился на эту борьбу за место в составе. Что бы ни случилось в январе, до этого еще много времени. Я совершенно расслаблен", — сообщил Рюдигер ZDF.