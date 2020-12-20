Рюдигер недоволен своей ситуацией в "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер признался, что недоволен своей ситуацией в "Челси".
Свой первый матч в этом сезоне Рюдигер сыграл только после закрытия летнего трансферного окна и после откровенного разговора с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом.
Антонио действительно вернулся в планы Лэмпарда, но конкуренцию с Куртом Зума и Тиаго Силвой не выдерживает, приняв участие лишь в одном матче Премьер-Лиги и четырех Лиги Чемпионов.
Эта ситуация не устраивает 27-летнего немца в свете приближающегося Чемпионата Европы, однако он не паникует.
"Я не могу быть удовлетворен своей ситуаций, но я согласился на эту борьбу за место в составе. Что бы ни случилось в январе, до этого еще много времени. Я совершенно расслаблен", — сообщил Рюдигер ZDF.
20.12.2020 20:00
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Рюдигер тупорылое хуйло ,я срал на могилу его дедушки!
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