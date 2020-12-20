"Тоттенхэм" бит "Лестером"

"Тоттенхэм" не смог реабилитироваться за поражение от "Ливерпуля" посреди недели, проиграв и "Лестеру" — 0:2.

В стартовый состав "шпор" вернулись Серхио Регилон и Танги Ндомбеле, заменив Бена Дэвиса и Стивена Бергвейна.



У "лис" появились с первых минут Тимоти Кастань, Джонни Эванс и Марк Олбрайтон, в результате чего Кристиан Фукс, Нампалис Менди и Дженгиз Ундер переместились в запас.



Несмотря на домашний характер матча, "Тоттенхэм" начал вторым номером и отдал мяч сопернику, а сам сосредоточился на контратаках. Правда, возможностей убежать в быстрый прорыв в первом тайме у хозяев почти не было — лишь Сон Хен Мин имел неплохой момент, но вместо удара сделал пас в никуда.



Свой первый в матче удар "шпоры" нанесли только на 34-й минуте, когда Харри Кейн, исполняя штрафной, попал в стоявшего в стенке Эванса, от которого мяч полетел в нижний угол ворот, но голкипер гостей Каспер Шмейхель сыграл четко.



"Тоттенхэм" оживился в концовке тайма, но реальных моментов не создал, а перед самым уходом команд на перерыва Серж Орье в регбийном стиле сыграл против Весле Фофана, и Джейми Варди реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Фофана выполнил длинную передачу вперед со своей половины поля, а Джеймс Мэддисон технично опустил мяч и вторым касанием неотразимо пробил с линии вратарской. Однако вмешалась система VAR и отменила гол из-за офсайда.



"Шпоры" пошли большими силами вперед, а "лисы" оказались в своей стихии, получив возможность контратаковать. И на 59-й минуте это позволило гостям удвоить счет. Варди выиграл борьбу на втором этаже у Муссы Сиссоко, а мяч срикошетил от Тоби Алдервейрелда и оказался в воротах — 0:2.



В заключительные полчаса "Лестер" продолжал контратаковать и к третьему голу был ближе, чем "Тоттенхэм" к своему первому. У лондонцев лишь Сон мог реально отличиться, но Шмейхель парировал его удар с близкого расстояния.



"Лестеру" посчастливилось открыть счет благодаря глупейшему фолу Сержа Орье перед самым перерывом. Во втором тайме "лисы" смогли сосредоточиться на контратаках, а в этом они великолепны.



"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче