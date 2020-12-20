"Тоттенхэм" бит "Лестером"

Джейми Варди "Тоттенхэм" не смог реабилитироваться за поражение от "Ливерпуля" посреди недели, проиграв и "Лестеру" — 0:2.

В стартовый состав "шпор" вернулись Серхио Регилон и Танги Ндомбеле, заменив Бена Дэвиса и Стивена Бергвейна.

У "лис" появились с первых минут Тимоти Кастань, Джонни Эванс и Марк Олбрайтон, в результате чего Кристиан Фукс, Нампалис Менди и Дженгиз Ундер переместились в запас.

Несмотря на домашний характер матча, "Тоттенхэм" начал вторым номером и отдал мяч сопернику, а сам сосредоточился на контратаках. Правда, возможностей убежать в быстрый прорыв в первом тайме у хозяев почти не было — лишь Сон Хен Мин имел неплохой момент, но вместо удара сделал пас в никуда.

Свой первый в матче удар "шпоры" нанесли только на 34-й минуте, когда Харри Кейн, исполняя штрафной, попал в стоявшего в стенке Эванса, от которого мяч полетел в нижний угол ворот, но голкипер гостей Каспер Шмейхель сыграл четко.

"Тоттенхэм" оживился в концовке тайма, но реальных моментов не создал, а перед самым уходом команд на перерыва Серж Орье в регбийном стиле сыграл против Весле Фофана, и Джейми Варди реализовал назначенный пенальти — 0:1.

Второй тайм начался с того, что Фофана выполнил длинную передачу вперед со своей половины поля, а Джеймс Мэддисон технично опустил мяч и вторым касанием неотразимо пробил с линии вратарской. Однако вмешалась система VAR и отменила гол из-за офсайда.

"Шпоры" пошли большими силами вперед, а "лисы" оказались в своей стихии, получив возможность контратаковать. И на 59-й минуте это позволило гостям удвоить счет. Варди выиграл борьбу на втором этаже у Муссы Сиссоко, а мяч срикошетил от Тоби Алдервейрелда и оказался в воротах — 0:2.

В заключительные полчаса "Лестер" продолжал контратаковать и к третьему голу был ближе, чем "Тоттенхэм" к своему первому. У лондонцев лишь Сон мог реально отличиться, но Шмейхель парировал его удар с близкого расстояния.

"Лестеру" посчастливилось открыть счет благодаря глупейшему фолу Сержа Орье перед самым перерывом. Во втором тайме "лисы" смогли сосредоточиться на контратаках, а в этом они великолепны.

"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2020 19:10

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 20.12.2020 19:36 # felix-the-cat
    Мактоминей > Хавертц.

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  2. felix-the-cat 20.12.2020 19:36 # felix-the-cat
    ДЕТИ ОЛИ СУЛЬШЕРА!

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  3. januzaj00 20.12.2020 19:36 # januzaj00
    Я же сказал изи будет. Бьелса ни о чем тренер. За что вы его любите, вообще не понимаю

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  4. alexomck 20.12.2020 19:36 # alexomck
    #бьелса аут

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  5. dragonishka 20.12.2020 19:35 # dragonishka
    Красиво

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  6. chelsea-69 20.12.2020 19:35 # chelsea-69
    Хуясе англицкий Хаверц ебошет

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  7. progressive 20.12.2020 19:35 # progressive
    Олееег! Новый контракт бистяреее!!!

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  8. knvlay 20.12.2020 19:35 # knvlay
    Ахахах, что он творит, дубль за 3 минуты

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  9. windranger 20.12.2020 19:35 # windranger
    ГООООООООООООООЛ!!! МЮ возвращается!!!

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  10. lfc-krr 20.12.2020 19:34 # lfc-krr
    ГГВП
    Двушечка за 3 минуты

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  11. lfc-krr 20.12.2020 19:34 # lfc-krr
    Быстро манки повели. Дальше должно быть интереснее!!

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  12. alexomck 20.12.2020 19:34 # alexomck
    ахаха, ща МЮ в 4ку заскочит и грохнет этот лестер печальный в следующем матче:))

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  13. januzaj00 20.12.2020 19:33 # januzaj00
    Гооооол сосать + лежать

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  14. windranger 20.12.2020 19:33 # windranger
    Гоооооооооол. Скотти!!!

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  15. staryi-eblan 20.12.2020 19:33 # staryi-eblan
    Пацаны, здарова.

    Кто пользовался услугами Wildberries? Нормальный магазин? И если что-нибудь заказывали, то какие товары там качественные, а какие нет?

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  16. vyrentz 20.12.2020 19:31 # vyrentz
    20.12.2020 18:37 # удалить
    vyrentz

    Сегодня лучшая команда не выиграла, потому что она одержала победу вчера.

    Источник: http://fapl.ru/posts/82916/?c=1#c7266885

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  17. chelsiukpro 20.12.2020 19:30 # chelsiukpro
    АПЛ это серьёзная и очень сложная лига! Где существуют средние команды обеспечены в АПЛ большими деньгами от телевидения... и стоит не много раслабится и тебя размажут аутсайдеры и середняки... сидя на 2-ом месте в таблице скатишься очень быстро в середину таблицы словив пару проёбав.... наругатся не буду т.к. и сами почуствовали ..... так что некуй и другим здесь распинатся и гнать на других...так же касается новых игроков в командах которые не могут себя быстро проявить свой талант....

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  18. liverpo0ol 20.12.2020 19:29 # liverpo0ol
    Лестер Роджерса напоминает Ливерпуль 2013-2014 показывают хорошую и плохую от одной до другой игры. От начала сезона до самого конца на валидоле, а там в конце могут всосать от ШФ и прое6ать чемпик.

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  19. bezviz 20.12.2020 19:29 # bezviz
    лол ору, завтра Челси окажется выше шпор, которые еще пару юней назад могли выходить на 1 место чистым лидером, а завтра будут ниже Челси, который трется на 8-9 местах, е6аная безумная апл, срань а не лига))

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  20. jirrort 20.12.2020 19:28 # jirrort
    Как же обоссали мамку вагины керимовны (:

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