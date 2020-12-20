"Тоттенхэм" бит "Лестером"
"Тоттенхэм" не смог реабилитироваться за поражение от "Ливерпуля" посреди недели, проиграв и "Лестеру" — 0:2.
В стартовый состав "шпор" вернулись Серхио Регилон и Танги Ндомбеле, заменив Бена Дэвиса и Стивена Бергвейна.
У "лис" появились с первых минут Тимоти Кастань, Джонни Эванс и Марк Олбрайтон, в результате чего Кристиан Фукс, Нампалис Менди и Дженгиз Ундер переместились в запас.
Несмотря на домашний характер матча, "Тоттенхэм" начал вторым номером и отдал мяч сопернику, а сам сосредоточился на контратаках. Правда, возможностей убежать в быстрый прорыв в первом тайме у хозяев почти не было — лишь Сон Хен Мин имел неплохой момент, но вместо удара сделал пас в никуда.
Свой первый в матче удар "шпоры" нанесли только на 34-й минуте, когда Харри Кейн, исполняя штрафной, попал в стоявшего в стенке Эванса, от которого мяч полетел в нижний угол ворот, но голкипер гостей Каспер Шмейхель сыграл четко.
"Тоттенхэм" оживился в концовке тайма, но реальных моментов не создал, а перед самым уходом команд на перерыва Серж Орье в регбийном стиле сыграл против Весле Фофана, и Джейми Варди реализовал назначенный пенальти — 0:1.
Второй тайм начался с того, что Фофана выполнил длинную передачу вперед со своей половины поля, а Джеймс Мэддисон технично опустил мяч и вторым касанием неотразимо пробил с линии вратарской. Однако вмешалась система VAR и отменила гол из-за офсайда.
"Шпоры" пошли большими силами вперед, а "лисы" оказались в своей стихии, получив возможность контратаковать. И на 59-й минуте это позволило гостям удвоить счет. Варди выиграл борьбу на втором этаже у Муссы Сиссоко, а мяч срикошетил от Тоби Алдервейрелда и оказался в воротах — 0:2.
В заключительные полчаса "Лестер" продолжал контратаковать и к третьему голу был ближе, чем "Тоттенхэм" к своему первому. У лондонцев лишь Сон мог реально отличиться, но Шмейхель парировал его удар с близкого расстояния.
"Лестеру" посчастливилось открыть счет благодаря глупейшему фолу Сержа Орье перед самым перерывом. Во втором тайме "лисы" смогли сосредоточиться на контратаках, а в этом они великолепны.
"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче
20.12.2020 19:10
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Последние комментарии:
Мактоминей > Хавертц.
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ДЕТИ ОЛИ СУЛЬШЕРА!
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Я же сказал изи будет. Бьелса ни о чем тренер. За что вы его любите, вообще не понимаю
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#бьелса аут
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Красиво
(ответить)
Хуясе англицкий Хаверц ебошет
(ответить)
Олееег! Новый контракт бистяреее!!!
(ответить)
Ахахах, что он творит, дубль за 3 минуты
(ответить)
ГООООООООООООООЛ!!! МЮ возвращается!!!
(ответить)
ГГВП
Двушечка за 3 минуты
(ответить)
Быстро манки повели. Дальше должно быть интереснее!!
(ответить)
ахаха, ща МЮ в 4ку заскочит и грохнет этот лестер печальный в следующем матче:))
(ответить)
Гооооол сосать + лежать
(ответить)
Гоооооооооол. Скотти!!!
(ответить)
Пацаны, здарова.
Кто пользовался услугами Wildberries? Нормальный магазин? И если что-нибудь заказывали, то какие товары там качественные, а какие нет?
(ответить)
20.12.2020 18:37 # удалить
vyrentz
Сегодня лучшая команда не выиграла, потому что она одержала победу вчера.
Источник: http://fapl.ru/posts/82916/?c=1#c7266885
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АПЛ это серьёзная и очень сложная лига! Где существуют средние команды обеспечены в АПЛ большими деньгами от телевидения... и стоит не много раслабится и тебя размажут аутсайдеры и середняки... сидя на 2-ом месте в таблице скатишься очень быстро в середину таблицы словив пару проёбав.... наругатся не буду т.к. и сами почуствовали ..... так что некуй и другим здесь распинатся и гнать на других...так же касается новых игроков в командах которые не могут себя быстро проявить свой талант....
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Лестер Роджерса напоминает Ливерпуль 2013-2014 показывают хорошую и плохую от одной до другой игры. От начала сезона до самого конца на валидоле, а там в конце могут всосать от ШФ и прое6ать чемпик.
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лол ору, завтра Челси окажется выше шпор, которые еще пару юней назад могли выходить на 1 место чистым лидером, а завтра будут ниже Челси, который трется на 8-9 местах, е6аная безумная апл, срань а не лига))
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Как же обоссали мамку вагины керимовны (:
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