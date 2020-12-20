Хартсон: "Виллиан не сделал абсолютно ничего в "Арсенале"
Экс-нападающий "Арсенала" Джон Хартсон раскритиковал вингера "канониров" Виллиана.
На "Эмирейтс" возлагали большие надежды на Виллиана, подписывая с 32-летним бразилцем контракт на три года с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.
Однако в 16 матчах этого сезона за "Арсенал" во всех соревнованиях Виллиан не забил ни одного гола и нанес лишь один удар в створ.
Поражение 2:1 от "Эвертона" накануне стало очередным разочаровывающим матчем в исполнении Виллиана, чей трансфер Хартсон считает провалом для своего бывшего клуба.
"Он достался "Арсеналу" бесплатно. Сообщалось, что за Виллианом охотилось несколько клубов. Он решил не уезжать из Лондона и после своего перехода из "Челси" просто ничего не сделал".
"Знаете, такие игроки живут своим прошлым. Временами Виллиан выступал выдающимся образом за "Челси", он выигрывал трофеи, но в "Арсенале" он не сделал абсолютно ничего. Он ужасен", — сообщил Хартсон talkSPORT.
20.12.2020 19:00
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Всмысле ничего? Контракт-то выбил, красавчик.
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Всегда был бездарностью. Так даже не сказешь про Саломона Калу условного. А этот да.
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