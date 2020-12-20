Рэшфорд: "МЮ остался последний рывок до трофеев"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд чувствует, что его команда находится на пороге завоевания трофеев.

"Юнайтед" пока ничего не выиграл при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера, но в прошлом сезоне достиг полуфинальной стадии трех соревнований.



Рэшфорд считает, что в отдельно взятом матче "красные дьяволы" могут обыграть любого, но для завоевания трофеев еще нужно сделать один шаг.



"Я чувствую, что мы близки, но еще не совсем там. Нам просто нужно сделать этот последний рывок, чтобы стать командой, которая может выигрывать трофеи и сражаться за все".



"В больших матчах мы на равных боремся с любой командой, и мы знаем, что для нас нет ничего невозможного".



"Мы обладаем уверенностью, что на поле можем обыграть любого, будь то "Ливерпуль", "Сити" ил ПСЖ. Мы показываем, что можем сражаться с ними на равных и создавать проблемы".



"Игроки знают это, тренер знает это. Нам не хватает какой-то толики, чтобы выигрывать трофеи, и чем быстрее мы этого достигнем, тем лучше".



"Нет ничего важнее, чем выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов. Такова наша мечта", — сообщил Рэшфорд в официальном подкасте "Юнайтед".