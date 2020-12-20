Вернер: "Премьер-Лига оказалась тяжелее, чем я думал"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер признался, что Премьер-Лига оказалась тяжелее, чем он думал.

В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги Вернер, купленный у "РБ Лейпциг" за 45 миллионов фунтов в июне, забил только четыре гола.



По словам Тимо, его внушительный ценник не является для него проблемой. Просто игрок сборной Германии все еще привыкает к лиге, которую он слегка недооценил.



"Не имеет значения, сколько ты стоил. Какое-либо давление есть всегда, когда ты переходишь в новый клуб. Но, думаю, я неплохо его выдерживаю. Это не ново для меня".



"Сейчас давление на меня чуть больше, чем в предыдущие годы, но я думаю, давление заставляет хороших футболистов показывать свою лучшую игру, и именно таков мой план. Я могу быть очень хорош, находясь под давлением".



"Премьер-Лига немного отличается от моей предыдущей лиги. Она оказалась тяжелее, чем я думал. Здесь жестче контактная игра, чем в Германии. Я ожидал этого, но не до такой степени", — цитирует Вернера Sky Sports.