Бекхэм пригласит Ромеро в "Интер Майами"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм попытается вызволить голкипера Серхио Ромеро из плена на "Олд Траффорд".

В этом сезоне Ромеро буквально превратился в пленника в "Юнайтед". Серхио находится за спиной у Давида Де Хеа с Дином Хендерсоном, не был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов и не сыграл ни минуты.



Предвидя эту ситуацию, Ромеро пытался покинуть "Олд Траффорд" еще в летнее трансферное окно, но "красные дьяволы" заблокировали уход Серхио, чем навлекли на себя гнев супруги футболиста.



И хотя истекающий в конце сезона контракт 33-летнего аргентинца предусматривает опцию продления на 12 месяцев, The Athletic ожидает, что "Юнайтед" попытается найти покупателя на Ромеро в январе.



Таким покупателем готов выступить "Интер Майами", принадлежащий Бекхэму. Проблема лишь в том, что зарплата Серхио в 100 тысяч фунтов в неделю выше разрешенного в МЛС лимита.



Помимо Ромеро, "Юнайтед" собирается избавиться от защитника Маркоса Рохо, который вызывает интерес у "Ньюкасла".