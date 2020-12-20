Бекхэм пригласит Ромеро в "Интер Майами"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм попытается вызволить голкипера Серхио Ромеро из плена на "Олд Траффорд".
В этом сезоне Ромеро буквально превратился в пленника в "Юнайтед". Серхио находится за спиной у Давида Де Хеа с Дином Хендерсоном, не был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов и не сыграл ни минуты.
Предвидя эту ситуацию, Ромеро пытался покинуть "Олд Траффорд" еще в летнее трансферное окно, но "красные дьяволы" заблокировали уход Серхио, чем навлекли на себя гнев супруги футболиста.
И хотя истекающий в конце сезона контракт 33-летнего аргентинца предусматривает опцию продления на 12 месяцев, The Athletic ожидает, что "Юнайтед" попытается найти покупателя на Ромеро в январе.
Таким покупателем готов выступить "Интер Майами", принадлежащий Бекхэму. Проблема лишь в том, что зарплата Серхио в 100 тысяч фунтов в неделю выше разрешенного в МЛС лимита.
Помимо Ромеро, "Юнайтед" собирается избавиться от защитника Маркоса Рохо, который вызывает интерес у "Ньюкасла".
20.12.2020 16:00
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